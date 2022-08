Kindl István alakulata Böde Dániellel a soraiban futott ki a pályára a sereghajtó kecskemétiek ellen. A fiataloknak érezhetően sokat jelentett, hogy a paksi futball ikonja ott van a pályán, hiszen szinte megtáltosodtak. Már a negyedik percben vezetettek, a hetedikben pedig már két gólt volt az előnyük. Böde a harmincadik percben maga is betalált, akkor már 4–1-re vezetett a PFC, amely három döntetlent követően örülhetett győzelemnek.

A Majosi SE-nek ezúttal nem ment. Kardos Ernő együttese simán kikapott az MTK Budapest második csapatától, ez volt az újonc szezonbeli első veresége. A majosiak két győzelemmel (PEAC 2–0, Monor 2–0) kezdték az idényt, aztán 3–3-as döntetlent játszottak múlt vasárnap a paksiakkal.

A Szekszárdi UFC a második sikerét ünnepelte, ráadásul megint idegenben nyert. Turi Zsolt alakulata korábban a Balassagyarmat vendégeként örülhetett 1–0-s sikernek, most pedig Cegléden nyert. A mérleg így most ötven százalékos, korábban mindkét hazai meccsét, az Iváncsa (0–2) és az Újpest II (0–1) ellen is elveszítette.

Közép csoport, a 4. fordulóban

Paksi FC II–Kecskeméti TE 4–2 (4–1)

Paks, Vezette: Horváth P. (Sáfárik P., Bizderi N.). Paks II: Simon B. – Szécsi (Ribár, 67.), Szekszárdi, Kinyik, Ádám D. (Dibusz, 76.) – Gyurkits, Görög (Skripek), Nagy R. – Volter (Horváth K., 67.), Böde D., Zoltán R. (Pesti Z., a szünetben). Vezetőedző: Kindl István. Kecskemét II: Kersák – Tóth D. (Bálint, 62.), Major Sz., Major E. (Horváth M., 77.), Győri, Kuchta (Szamosi, 62.), Györgye (Hatvani, 62.), Győri, Barkóczi, Szalai, Vén B. (Horváth Á., 62.). Vezetőedző: Szabó Tibor. Gól: Volter (4.), Nagy R. (7.), Szekszárdi (20., 11-esből), Böde D. (30.), illetve Majos (8.), Győri (81.).