A múlt heti Magyar Kupa-forduló után folytatódik a pontvadászat a harmadosztályban. A szünetben így is volt miről beszélni a Közép csoportban, mivel anyagi problémák miatt visszalépett a bajnokságtól a Balassagyarmati VSE. A megyei csapatok közül ez a Szekszárdi UFC-t is érinti, az MLSZ a klub visszalépésével törli a klub eredményeit, így a sárga-feketéktől is elveszi a második fordulóban szerzett három pontot (1–0).

Turi Zsolt együttese azzal az augusztusi találkozóval együtt már tizenegy tétmérkőzésnél jár a szezonban. A bajnokságban nyolc találkozót játszott, a MOL Magyar Kupában pedig három fordulót ment, ahonnan múlt héten a Mezőkövesd búcsúztatta (0–3). Laczkó Krisztiánék a szakadó esőben helytálltak élvonalbeli ellenfelükkel szemben, s ahogy azt a csapat vezetőedzője a találkozót követően elmondta, ezt a bajnokságban kamatoztathatják.

Erre hazai pályán a Ferencváros II ellen lesz lehetőségük. Arena Árminék három vereséget követően (Iváncsa 0–2, Újpest FC II 0–1, PTE-PEAC 0–1) a paksiak második csapata ellen szerezték meg első pontjukat hazai pályán (2–2). Az UFC formájára egyébként nem lehet panasz, hiszen három forduló óta veretlen a csoportban (előtte Monoron 2–1-re, legutóbb pedig az MTK II otthonában 1–0-ra nyertek). A zöld-fehérek ezzel szemben csupán egy pontot szereztek idegenben, viszont két hete megszakították négy meccsből álló vereségsorozatát.

A csoport állása

1. Iváncsa 8 7 1 0 28–4 22 2. ESMTK 8 6 1 1 16–6 19 3. Hm.vásárhely 8 6 1 1 15–6 19 4. Dunaújváros 8 5 3 0 22–8 18 5. Bp. Honvéd II 8 4 2 2 12–14 14 6. Majos 8 4 2 2 12–14 14 7. MTK Bp. II 8 4 1 3 20–9 13 8. Balassagyarmat 8 4 1 3 11–4 13 9. Szekszárd 8 4 1 3 8–8 13 10. Újpest II 8 4 0 4 10–13 12 11. Dabas 8 3 3 2 10–7 12 12. PTE-PEAC 8 3 1 4 11–12 10 13. Cegléd 8 3 0 5 10–19 9 14. Paksi FC II 8 1 6 1 15–14 9 15. Makó 8 2 2 4 10–14 8 16. Ferencváros II 8 2 1 5 15–19 7 17. Szolnok 8 2 0 6 14–22 6 18. Kecskemét II 8 2 0 6 10–23 6 19. Monor 8 0 1 7 8–21 1 20. Bánk-Dalnoki 8 0 1 7 6–26 1

A Majosi SE azzal, hogy két hete 2–1-re legyőzte hazai pályán a Szolnokot, nyolc forduló után az elmúlt évek legjobban rajtoló megyei csapata lett az NB III-ban. A megszerzett tizennégy pontjánál legutóbb csak a Szekszárdi UFC gyűjtött többet, a 2013/2014-es idényben tizenötöt.

Kardos Ernőékhez hasonlóan az újonc Kecskemét II-nek eredményei eddig kiszámíthatóak: két vereség után mindig jött egy győzelem. A völgységieknél – akik szerdán edzőmeccset játszottak a megye egyes Dunaföldvár otthonában, s kaptak ki 4–2-re – bíznak abban, hogy ez a trend megszakad, hiszen a legutóbbi két meccsét elveszítették a lila-fehérek. A válogatott szünet árnyékában most még nagyobb tényező lehet, hogy az NB I-es csapatból kik játszanak majd vissza.

Szintén kérdés, hogy Kindl István kikre számíthat a Paksi FC-nél. A generációváltáson átesett, de Böde Dániellel megerősödött atomvárosiak az első idegenbeli sikerükre hajtanak Makón.

NB III, Közép csoport, a 9. fordulóban

11.00 Kecskeméti TE II–Majosi SE. Vezeti: Kakuk (Pogonyi, Pálinkás D.).

16.00 Szekszárdi UFC–Ferencváros II. Vezeti: Iványi G. (Vörös D., Jakab B.).

16.00 Makó FC–Paksi FC II. Vezeti: Gál P. (Czeglédi, Zahorecz).