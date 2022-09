Úszók, szinkronúszók, vízilabdások, nyílt vízi úszók és műugrók mérhették össze tudásukat az olasz fővárosban megrendezett Masters Európa-bajokságon. Az immár szekszárdi úszóoktató Szabó Barbara is részt vett a versenyen, s nem is akárhogy teljesített, mindkét számában megjavította egyéni rekordját. A 400 méteres gyorsúszásban tizenharmadik, 200 méteres vegyesúszásban – kedvenc számában – pedig ötödik lett.

„Gyerekkorom nagy részét a szekszárdi uszodában töltöttem, négyévesen kezdtem el úszni és egészen a továbbtanulásig a Vízmű SE versenyzője voltam – mesélt a kezdetekről Szabó Barbara. – Egyértelmű volt, hogy úszóedzőként is majd a hazai egyesületemnél szeretnék dolgozni, de sajnos a szekszárdi uszoda helyzete ezt évekig nem tette lehetővé. Így öt évet oktattam Komlón, ahol volt szerencsém a gyermekoktatás és a versenyekre való felkészítés mellett felnőttekkel is foglalkozni. Külön öröm volt a felnőttekkel való munka, hiszen itt mindenki más céllal, motivációval érkezett. Volt, aki a víziszonyát akarta legyőzni, akadt olyan, aki csak a technikáján akart javítani, de voltak lelkes amatőrök, akiket a versenyzés érdekelt” – mesélte.

Így került képbe a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége, amely 25 évnél idősebb úszók versenyeztetését tűzte ki célul. Magyarországon egy évben tíz-tizenöt versenyt szerveznek a szenioroknak, felkészülési versenyeket, országos bajnokságokat. A hazai versenyzésen kívül lehetőség nyílik Európa-bajnokságon, illetve világbajnokságon is indulni.

„Hosszú kihagyás után, látva felnőtt úszóim sikereit, én is újra kedvet kaptam a versenysporthoz. A kontinensbajnokságon való indulás feltétele volt, hogy az azt megelőző évben Eb-szintidőt teljesítsen az, aki részt akar venni a versenyen. A százhalombattai Országos Bajnokságon elért időeredményeim ezen belül voltak, így ott lehettem Rómában a Master Európa-bajnokságon, ahol nagyon sok régi úszóval, ismerőssel találkozhattam” – folytatta.

Szabó Barbara célja, hogy Szekszárdon is kapjanak lehetőséget a felnőttek úszásoktatásra és versenyre való felkészítésre, hiszen – mint fogalmaz – a kiemelkedő eredmények mellett az egészséges életmód népszerűsítése is nagy hangsúlyt kap ezeken a versenyeken.

„Rómában öröm volt látni, hogy a 90-95 éves korcsoportban is többen rajthoz álltak – mondta. – Ezért is tartom fontosnak a felnőtt úszásoktatás biztosítását, hiszen sok ember van, aki gyerekkorában nem tanult meg úszni vagy nem érzi biztosnak magát a mélyvízben. Az úszás egészségügyi pozitív hatásairól nem is beszélve. Nem kell mindenkinek versenyzőnek lennie, de ha az egészséges életmódhoz kicsit hozzá lehet segíteni a sport által, akkor már megérte a kezdeményezés. Az előző téli időszakban több mint 30 felnőtt vett részt kezdő úszásoktatáson. Az ő kitartásukat és lelkesedésüket látva szeretném a továbbiakban is elősegíteni a szeniorúszást itthon” – zárta.

Úgy tudjuk, októbertől Szekszárdon újra lesz erre lehetőségük a felnőtteknek. Kezdő, haladó és versenyre való felkészítő csoportok várják az úszni vágyókat.