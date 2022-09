Legutóbb 2017 júniusában látta vendégül a maratonistákat Ponte de Lima, akkor „csak” az öreg kontinens legjobbjai versengtek a fényes érmekért. Akkor a magyar küldöttség öt arannyal, három ezüsttel és egy bronzzal térhetett haza.

Az egyetlen harmadik helyet Kiszli Vanda szerezte, akit csak Csay Renáta és a brit Lani Belcher előzött meg a 26,2 kilométeres távon. Az Atomerőmű SE akkor 23 éves kajakosának nem Portugália a kedvenc terepe, a 2018-as világbajnokságon egyesben aranyat nyert, párosban Mihalik Sárával viszont nem ért célba Pradában.

A paksiak klasszisa azóta amelyik nagy eseményen elindult, érmet, érmeket szerzett. Ötször nyert Európa-bajnokságot, hatszor pedig világbajnokságot (a pietermaritzburgi 2017-es vb óta valamennyit egyesben). Az idei kontinensviadalon, Silkeborgban a klasszikus és a rövidkörös versenyt is megnyerte, s a Világjátékokról is két aranyéremmel tért haza. Vagyis meglehet számára a tripla-dupla.

Ahogy azt elárulta, nem szeretne ezekkel a gondolatokkal foglalni, de minden tőle telhetőt megtesz, hogy a jó sorozatát (az Eb előtt tavaly a pitesti világbajnokságon is duplázott) folytatni tudja Portugáliában is.

Nagy riválisokból nem lesz híján, az Eb-n rövid körön ezüstérmes spanyol Eva Barrios, a bronzérmes brit Samantha Rees Clark, a feltörekvő svéd Melina Andersson és a dán Cathrine Rask, valamint a rutinos szerb Kristina Bedec is ott lesz a mezőnyben.

Illetve a hazai rivális, Czéllai-Vörös Zsófia...

„Vanda rövid körön és hosszú távon is egyértelmű esélyes, de Zsófi bármikor tud meglepetést okozni, hiszen idén már kétszer, a magyar bajnokságon és legutóbb Szekszárdon is le tudta győzni. Mint mindig, most is kiélezett csata lehet köztük, ahol a koncentráció dönthet. A végén akár mindkét egyes számban két magyar lehet majd a dobogón” – fogalmazta meg várakozásait a magyar szövetség honlapján Kadler Viktor vezetőedző.

Való igaz, ebben az évben két versenyt veszített el a sportág és az Atomerőmű SE örökös bajnoka, a győri ob-n és a III. Sió Kupán is meg tudta őt előzni a kisalföldi klub kajakosa.

Kiszliék kedden késő este értek ki a verseny helyszínére, szerdán a pálya feltérképezése és edzés várt az indulókra. A címvédő csütörtökön magyar idő szerint 12 órakor selejtez a rövidkörös versenyen. A két futamból az első hat-hat, valamint a következő nyolc legjobb időt elérő jut be a 18.15 órás döntőbe. A klasszikus táv döntőjét szombaton 14.45 órakor rendezik a Lima folyón.

Ex-tolnai is a vb-keretben

A 2013-as év végétől 2020 tavaszáig tolnai színekben versenyző Boros Adrián is ott van a magyar válogatott utazó keretében. Az azóta már győri színekben versenyző maratonista Barina József edző kezei alatt érte el legnagyobb sikereit, köztük 2015-ben világ-, 2017-ben és 2018-ban Európa-bajnoki címet szerzett Solti László oldalán. Az öt évvel ezelőtti portugáliai szereplés neki tehát jól sült el Ponte de Limában, a páros aranya mellett egyesben ezüstérmet szerzett. Boros Adrián a rövidkörös versenyben ma 13.15 órakor selejtez, az egyes fináléjában szombaton 17.15 órakor ül hajóba, míg párosban Erdélyi Tamással vasárnap 15 órakor döntőzik.

Az utazó keret tagja Csay Renáta is, aki 45 évesen, 20-szoros világbajnokként is ott van a legjobbak között. Szintén a válogatott tagja a fia, Kolozsvári Brúnó (felnőtt K1 rövid, ifjúsági K1, K2) is.