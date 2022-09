Harmadik felkészülési mérkőzését játssza az Atomerőmű KSC Szekszárd női csapata. Djokics Zseljko gárdája a BKG Prima Szigetszentmiklós és a PINKK Pécsi 424 után a Vasas Akadémiával mérkőzik. Érdemes lesz kilátogatni a városi sportcsarnokba, hiszen a fővárosiak ellen megmutatja magát a szekszárdiak két új amerikai légiósa, Sydney Wallace és Victoria Vivians. Előbbi már több mint egy hete bekapcsolódott a csapat felkészülésébe, utóbbi pedig szerda óta gyakorol együtt Studer Ágnesékkal.

„Azt gondolom, hogy gyorsan beilleszkedtek, igaz sok idejük nem volt az ismerkedésre, mert rögtön belecsaptak a közepébe – mondta Horváth Zsófia másodedző. – Már tanulják a támadási és védekezési figurákat, s a játékostársak nevei is egyre jobban mennek nekik. Nagyon jó fizikai állapotban érkeztek, szorgalmasan dolgoznak, erősségei lesznek a csapatnak. Most már tudunk négy a négy ellen gyakorolni az edzéseken, remélem, hogy hamarosan már az öt az öt elleni játék is menni fog. Holcz Rebeka még fájlalja a lábujját, és Miklós Melindára is várnunk kell még. De annak örülünk, hogy már fut, ugrik, dob, jól halad a visszatérésben. Az előző két edzőmeccsünket, a BKG és a PINKK ellenit egyformán hat emberrel nyertük meg, ami dicséretes teljesítmény. A Vasas ellen nehezebb dolgunk lesz, de már többen is leszünk. Kíváncsian várjuk, hogy az amerikaiak pár nappal a hátuk mögött mit tudnak hozzátenni a csapat játékához” – mondta.

A Vasas Akadémia elleni találkozó szombaton 17.15 órakor kezdődik, a belépés ingyenes. Ez lesz a KSC főpróbája a jövő heti Sió Kupa előtt.

A tradicionális és Európában is egyedülálló tornát 53. alkalommal rendezi meg a klub, mégpedig a DVTK-Hun Therm, a Serco UNI Győr és az NKA Universitas PEAC részvételével. Kedden DVTK–PEAC és KSC–Győr elődöntőket rendeznek, majd csütörtökön jönnek a helyosztók.