Nagy csata zajlott a palánkok alatt Gorre Cyesha és Ruthy Hebard, illetve Barnai Judit és Samantha Fuehring között a második félidőben is, megnyitva ezzel az utat a vonalon kívüli próbálkozásoknak. Studer és Vivians is beszórt egy-egy triplát, lepattanókban pedig markáns volt a különbség, így 54–40-nél visszaállt az első negyed utáni tizennégy pontos különbség. Elkapta a fonalat a KSC, s ahogy ilyenkor az lenni szokott, minden összejött Miklós Melindáéknak. A még mindig csak 19 éves, de már régóta alapembernek számító fiatal két dudaszós hárompontost hintett be, ezzel 30–6-ra (!) megnyerte a harmadik játékrészt a KSC.

Djokics Zseljko együttese nem akart még egyszer abba a hibába esni, mint tette a második negyedben, mégis 9–0-val indította az utolsó felvonást a Csata. A fővárosi rohanást Boros Júlia pontjai törték meg, majd megint jött Miklós, aki ezúttal két hármast vágott be egymás után, amivel eldőltek az érdemi dolgok. A végeredmény ellenére egy roppant nehéz mérkőzést húzott be a Szekszárd.

Ez a siker sokat jelenthet majd Vivianséknek, akik jövő héten szerdán az USK Praha vendégeként kezdik meg Euroliga-szereplésüket.

Tippmix Női NB I, 6. forduló

Atomerőmű KSC Szekszárd–Ludovika Csata 84–63 (23–9, 15–29, 30–6, 16–19)

Szekszárd, 800 néző. V.: Papp P., Söjtöry, Szilágyi B.

SZEKSZÁRD: Studer 3/3, Boros J. 4, VIVIANS 18/6, Goree 8, HEBARD 16. Csere: Mányoky 4, Horváth D., Wallace 14/6, MIKLÓS M. 17/15, Bálint R., Holcz. Edző: Djokics Zseljko. CSATA: HORVÁTH B. 16/9, Czank 5, Toman D. 8/6, Jáhn, FUEHRING 21/9. Csere: Barnai 2, Gyöngyösi 2, Szabó F. 7/3, Boros B. 2, Gábor L. Edző: Tursics Krisztián.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 4–2. 7. p.: 8–3. 11. p.: 25–12. 14. p.: 27–22. 17. p.: 34–25. 21. p.: 42–40. 24. p.: 49–40. 27. p.: 56–41. 30. p.: 68–44. 33. p. 68–53. 37. p.: 78–61.