– De jó, hogy Szekszárdon látom!

– Én is örülök, hogy találkoztunk, de nem most vagyok itt először – felelte a KSC péntek délelőtti médianapján a 31 éves vajdasági születésű center. – Itt voltam a ceglédiek elleni bajnokin is, és szurkoltam a lányoknak!

– Milyen a lába? Túl van a nehezén?

– Köszönöm az érdeklődését, szépen alakul. Már nem érzek fájdalmat, egy hónapja biciklizek, futok, ugrok, mindent csinálok. Úgyhogy várom már, hogy visszatérhessek.

– Mikor jön el ez a nap?

– Novemberben már szeretnék bekapcsolódni az edzésmunkába. Az erőnléti edzőnkkel, Alen Ninkovval sokat fogok dolgozni, hogy megerősödjön a műtött lábam, de a közös munkához is visszatérek.

– Hogy tetszik az idei csapat?

– A Cegléd elleni meccsen érződött, hogy csak egy hetet tudott együtt készülni a teljes keret, de azóta már eltelt újabb két hét, lement újabb három bajnoki, látszik a fejlődés. Egy új csapat összerakása nem megy egyik napról a másikra, de a vezetőedzőnk, Djokics Zseljko a garancia rá, hogy az idei szezonban is olyan gárda lesz a KSC, amellyel mindenkinek számolnia kell.