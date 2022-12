Az előző évhez hasonlóan ezúttal is a hatodik helyen zárt a magyar vegyes váltó a mezeifutó Európa-bajnokságon, amelynek ezúttal Torino adott otthont. A honi szövetség tájékoztatása szerint a 4x1500 méteres vegyes váltóban induló csapat összetétele az előző évihez képest két helyen változott: a Dombóvári VASE korábbi futója, Vindics-Tóth Lili Anna helyett Urbán Zita, Pápai Márton helyett Kiss Gergő került be. Csakúgy, mint 2021-ben Dublinban, a szekszárdi születésű, Scherer Tamás egykori tanítványa, Ohn Kinga és Szögi István ezúttal is ott volt az együttesben.

A torinói La Mandria Parkban a szervezőknek egy igencsak különleges pályát sikerült összehozniuk, ugyanis az atlétáknak egy kastélyon is át kellett futniuk. A technikás pályán Kiss Gergő kezdett a mieink részéről, aki jól tartotta magát a legjobbakkal szemben is, majd Urbán Zita egy taktikusan felépített körrel, a harmadik legjobb részidővel felhozta a mieinket a kilencedik pozícióba. Szögi István a harmadik váltótagok között a legjobb időt futotta, amivel a hatodik helyen váltott Ohn Kingával, aki sikeresen megőrizte ezt az eredményt. A magyar vegyes váltó így 2021 után ismét az előkelő 6. helyen zárta a kontinensviadalt. Az aranyérmes olaszoktól alig 21 másodperc volt a lemaradásuk.