Ha a 2022-es év utolsó versenyén Chelsie Giles nem jut döntőbe, vagy a végül bronzérmet szerző Pupp Réka ellen vívja a finálét a jeruzsálemi Mesterek Tornáján, az Atomerőmű SE 26 esztendős dzsúdósa nevével kezdődne most a női 52 kilogrammosak világranglistája. A paksi olimpikon idei teljesítményére és annak hozadékára, a ranglistán elfoglalt második pozíciójára így sem lehet panasz, hiszen két Grand Slam-győzelme (Antalya, Budapest) mellett egy ezüstérmet (Tbiliszi) és egy bronzérmet (Tel-Aviv) szerzett. A júliusi, hazai rendezésű torna után a rangsor élén is állt, a jelenlegi helyével pedig így is két pozíciót javított a 2022 januárihoz képest.

Az állás: 1. Chelsie Giles (brit) 6190, 2 Pupp Réka 6015, 3. Distria Krasniqi (koszovói) 5870, 4. Dijora Keldijorova (üzbég) 5858, 5. Abe Uta (japán) 5800, 6. Amandine Buchard (francia) 5478, 7. Astride Gneto (francia) 5245, 8. Gefen Primo (izraeli) 4793, 9. Odette Giuffrida (olasz) 4720, 10. Khorloodoi Bishrelt (mongól) 3466 ponttal.

Nagyot esett vissza viszont Cirjenics Miklós, az Atomerőmű SE másik olimpikonja. A 100 kilósak között versenyző dzsúdós számára a tavalyi év sem volt felhőtlen, sérülések és betegségek után keresi még önmagát. A tbiliszi és a bakui Grand Slamen, az oberwarti European Openen és a taskenti világbajnokságon is csak egy mérkőzés jutott a 32 esztendős sportolónak, aki a 2022 januári 19. helye után az újévnek a világranglista 57. pozíciójából vágott neki.

Pupp Réka mellett a magyarok közül még négyen szerepelnek a legjobb húszban súlycsoportjukban: Tóth Krisztián (90 kg) a nyolcadik, Özbas Szofi (63 kg) és Ungvári Attila (81 kg) a tizenkettedik, Sipőcz Richárd (+100 kg) pedig a tizennyolcadik helyen. Rajtuk kívül Vég Zsombor (21., 100 kg), Varga Brigitta (36., 63 kg), Gercsák Szabina (37., 70 kg), Karakas Hedvig (37., 57 kg) és Sáfrány Péter (40., 90 kg) is a legjobb negyven között szerepel, ezek a pozíciók sokat jelenthetnek a következő olimpiai kvalifikációs versenyek sorsolásánál.