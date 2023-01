Kovács Ákos betegség, Frank Áron vállsérülés, Gulyás Milán agyrázkódás miatt nem utazhatott el a hűség városába, míg Milos Grubor ugyan ott volt a nevezettek között, de a szerb magasember sípcsontja nincsen még olyan állapotban, hogy pályára is lépjen. Ilyen előjellel, igen szűk és fiatal kispaddal kellett felvennie a versenyt az ASE-nek vendéglátójával.

Ott volt viszont a kezdő ötösben Paul Atkinson Jr., aki hat ponttal és négy lepattanóval kezdett, de ahogy pihenőt kapott, a soproniak fölénybe került és el is vitték az első negyedet. Karosi Gergely triplájával a folytatásban visszakapaszkodott az ASE (25–24), de 8–2-es sorozattal a hazaiak a félidő legnagyobb különbségét dolgozták ki. A már az első félidőben 15 pontnál és 10 lepattanónál (!) járó Atkinson mellett a szintén amerikai Deon Edwin is elkapta a fonalat, így a nagyszünetre már a paksiak mehettek előnnyel. A harmadik felvonásban Andre Jones középtávolijával egyszer még visszavette a vezetést az SKC (44–43), de végig kézben tartotta ezt a tíz percet az Atom. A záró negyedben kétszámjegyűre hízott a vendégek előnye, ám amikor Juwan Durham zsákolásával 70–64-re visszajött a Sopron, Csirke Ferenc rögvest időt kért. Úgy tűnt, a hét fős rotáció visszaüt az ASE-nél, Pajor Dávid triplája azonban a legjobbkor esett be (73–80), így még az is belefért, hogy De'Monte Buckingham a végén mindkét büntetőjét kihagyja.

Az Atomerőmű SE az októberi szoros hazai vereség után visszavágott a Sopronnak, amivel utolérte riválisát a tabellán, de továbbra is a hatodik.

Tippmix Férfi NB I/A, alapszakasz, 17. forduló

Sopron KC–Atomerőmű SE 78–80 (21–16, 15–21, 21–27, 21–16)

Sopron, v.: Benczur, Söjtöry, Balog Gy.

Sopron: JOSEPH 19/6, A. Jones 14/6, Valerio Bodon 6/3, Barnett 10/6, DURHAM 19/6. Csere: Sitku 3/3, Molnár M. 2, Csendes 2, Takács N. 3/3, Supola

Vezetőedző: Flevarakisz Konsztantinosz

ASE: EDWIN 16, Pajor 3/3, Buckingham 12/6, EILINGSFELD 15/6, ATKINSON JR. 28. Csere: Taiwo 3, Karosi 3/3

Vezetőedző: Csirke Ferenc