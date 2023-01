Szenzációs hírt kürtölt világgá a dombóvári klub. A Jumpers hét versenyzője is jogot szerzett arra, hogy képviselhesse egyesületét és hazáját a júliusi világbajnokságon. Ugyanakkor azt is írják, hogy az indulás költségeit a klub nem tudja megteremteni, ezért hét versenyzőt semmiképpen sem tudna indítani, de hármat mindenképpen szeretne szerepeltetni Colorado Springsben, a világ legjobbjai között. Mégpedig Szabó Emíliát, Fónai Rebekát, és Fónai Friderikát. Valamennyien a junior korcsoport páros versenyszámaiban, illetve Friderika és Rebeka egyéni versenyszámban is indulnának.

Az indulás költsége azonban személyenként egymillió forint lenne, az egyesület pedig pár százezerrel tudná segíteni a lányokat. A Futóegerekkel karöltve márciusra egy futóeseményt is szerveznek, amelynek a nevezési díját a világbajnoki szereplésre tennék el, de készülnek még más programmal is, de arról majd később beszélnek. Emellett licitre ajánlottak fel egy ugrókötelet, amelynek az árát szintén az utazásra fordítanák.

A dombóvári lányok nagyszerűen teljesítettek az elmúlt évben, egyebek mellett az Európa-bajnokságon is ott voltak, de számos hazai, országos és regionális versenyről hoztak haza érmeket, tucatszám aranyat, ezüstöt és bronzot.

Az ugrókötélre itt lehet licitálni, és itt találja a számlaszámot, amire a támogatását utalhatja!