Hét vereségnél járt zsinórban a mérkőzést megelőzően a Szekszárd, ilyen negatív sorozatban régen volt a gárda. A szurkolók azonban nem hátráltak ki a csapat mellől, tudták, hogy ennek a mérkőzésnek a presztízsen kívül az alapszakasz negyedik helye és a vele járó negyeddöntős pályaelőny is a tétje.

Az első hazai pontokat a komoly sérülése után egyre jobb formába lendülő, a szezon során először a kezdőcsapatban helyet kapó Krnjics Szárá dobta – apró szépséghiba, hogy a pécsiek két perc után már tíznél jártak. Djokics Zseljko magához is rendelte övéit, az edzői intelmek azonban nem hatottak. Sok volt a ki nem kényszerített hiba hazai részről, aztán a baranyaiak is egyre többször rontottak, ami után Studer Ágnes kettő plusz egyével utolérték őket a szekszárdiak. Kezdett összeállni a KSC védekezése, jöttek a besegítések a palánkok alatt, amivel kikapcsolták a festéket addig uraló Kiss Virágot. Sierra Calhoun büntetőivel araszolt előre a PEAC, de a legutóbbi két idényben éppen a pécsieket erősítő Nikola Dudásává, majd Mányoky Réka triplájával először vette át a vezetést a házigazda. Jazmon Gwathmey 7:18 perc után szerezte a vendégcsapat az első mezőnykosarát a második negyedben, az addig kiharcolt hatpontos előnyből kettőt sikerült megtartaniuk a kék-fehéreknek a nagyszünetre.

Decemberben éppen ennyivel (65–67) kapott ki Pécsett a KSC, vagyis az egymás elleni mérleget tekintve erre a különbsége kellett volna még egy lapáttal rátenni.

Magas hőfokon kezdődött a második félidő is, a nagy rohanásban Mányoky és Bálint Réka triplája adott némi nyugalmat a hazaiaknak. Na meg az, hogy a pécsiek egymás után nyolc támadásukat fejezték be pont nélkül, így az utolsó tíz percre négypontos előnnyel fordulhatott rá a Szekszárd. Az ilyen szoros mérkőzések nüanszokon múlnak, ilyen lehetett Kiss kihagyott, Goree Cyesha értékesített ráadás büntetője. Vagy Dudásová játéka, aki meg akarta mutatni korábbi kenyéradójának, hogy mire képes. A szlovák válogatott irányítója 14 másodperc alatt szerzett két labdát és dobott öt pontot, de 61–51-ről így is kettő pontra jött vissza PEAC. Mindössze 0,4 másodperc volt vissza a meccsből, amikor Gwathmey ütött oda Goree-nek, a magasember pedig mindkét büntetőjét bedobta, így megmaradt az esély az alapszakasz negyedik helyére.

Ehhez a Szekszárdnak március 25-én hazai pályán le kell győznie a Győrt, a Pécsnek viszont otthon kell kikapnia a címvédő Soprontól.