Az életben maradásért lépett pályára a Szekszárd, miután ha az októberi, idegenbeli vereség után sem tudja legyőzni a sereghajtó fővárosiakat, gyakorlatilag elúszik a reménye a bennmaradásra. Átérezték a mérkőzést súlyát a játékosok, akik talán a szezon legjobb játékát nyújtva esélyt sem adtak az Újpestnek a pontszerzésre sem.

„Nagyon boldog vagyok a győzelem miatt, az eredmény pedig úgy gondolom, önmagáért beszél. Nagyon jó felfogásban játszottunk az egész mérkőzésen, az első félidőben kétgólos előnyre tettünk szert, bár az utolsó öt percben azért bele-bele hibáztunk mi is – kezdte értékelését Micskó Márk. – A félidőben mondtam is a lányoknak, hogy ez a 2–0 a lehető legrosszabb eredmény és figyeljenek oda, hogy bele ne kényelmesedjünk. Láttuk az ellenfelünk utóbbi mérkőzéseit, fel voltunk belőlük készülve, ennek köszönhetően a második félidőben majdnem száz százalékosan bejött, amit elterveztünk.”

A szekszárdiak trénere a csapat helyzetére is kitért, ezzel kapcsolatosan úgy fogalmazott, egyértelmű céljuk a bennmaradás.

„Ezért a lányok mindent meg is tettek. Már Szegeden is egy teljesen más felfogásban sikerült játszani a csapatnak (akkor bár kétszer is vezettek, végül a 91. percben mentették 4–4-re a találkozót – A szerk.), úgy gondolom, átlendültünk azon a félelmünkön, hogy kieshetünk. Már eljutottak a lányok arra a szintre, hogy ki kell menni, meg kell mutatni, hogy mit tudunk, a végén pedig meglátjuk, hogy mire lesz elég. Még két kemény mérkőzés vár ránk, melyeken muszáj lesz még további pontokat gyűjtenünk” – tette hozzá Micskó Márk.

Simple Női Liga NB I, 20. forduló

Szekszárdi WFC–Újpest FC 7–0 (2–0)

Szekszárd, v.: Hegyi (Juhász D., Szabó L.)

Szekszárd: Janecz – Csóka, Hiba, Acsádi, Vári – Kiss G., Kovács Zs. (Kövesdi, 91.), Schell, Ezer (Hortobágyi, 87.) – Kágyi R. (Kágyi K., 67.), Nagy-Cseke V. (Nádudvari, 87.). Edző: Micskó Márk

Újpest: Pap P. – Hlavacska, Shkoda, Véglás (Szabó J., a szünetben), Kiss F., Nagy Sz., Dubuc (Szöllős, 61.), Lymar (Kovaleva, 79.), Kreisz (Vida, 79.), Szalontai, Galszter (Dénes V., 61.). Edző: Jenei Sándor

Gólszerző: Ezer (25., 74.), Nagy-Cseke V. (40., 55.), Kovács Zs. (65.), Acsádi P. (71.), Kiss G. (94., 11-esből)

A sárga-feketék sikerül ellenére maradtak a 11., kiesést jelentő helyen, de két fordulóval a bajnokság vége előtt két pontra feljöttek a már bennmaradó helyen álló Kelenre. A WFC jövő pénteken 17 órakor a Haladás Viktória vendégeként lép pályára Szombathelyen.