Június 28-án a Bécshez közeli Pottenstein-ba utaztak a Böndör testvérek: Dani és Marci, edző és tanítványa. Ha csak eddig tartana az Atlétikai Club Bonyhád híre, akkor is sejtené mindenki, hogy rúdugró versenyt rendeztek az osztrák városkában…

Böndör Márton számolt be a megmérettetésről:

„Ez egy viszonylag kis városi verseny volt, az ott élő rúdugró fiú célja is az Eb-szint (520 cm) megugrása volt, ezért rendezték meg a versenyt. Abszolút jó formában éreztem magam, bennem volt az eredmény. Jó időjárási körülmények és szuper hangulat volt végig. Jól sikerült a bemelegítés. Verseny közben viszonylag könnyen tudtam erősebb rúdra átfogni, ami nagyon fontos volt az új egyéni csúcs elérése szempontjából. A nagyon jó versenytársak és a támogató közönség egyaránt sokat segített. Ha „csak” 520-at ugrottam volna, akkor is azt tudnám mondani, hogy nagyon jól éreztük magunkat! Fantasztikus érzés volt átugrani az 530 cm-t, és ezzel az egyéni csúccsal első helyezett is lettem!” – emlékezett Böndör Márton.