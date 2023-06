A bajai születésű, 32 éves bedobó 2012-től 2021-ig játszott a Szekszárd színeiben, ahol az évek során kulcsemberré nőtte ki magát és távozása előtt már csapatkapitányként „vezette csatába” a kék-fehéreket.

„Budapesten a TFSE-MTK-nál eltöltött két szezon után hazatérek Szekszárdra, ahhoz a klubhoz, amelyben korábban kilenc csodás évet tölthettem játékosként. A fővárosi évekre is szükségem volt, hiszen néha mindenkinek az életében kellenek új impulzusok, új kihívások. A TFSE-ben is nagyon szerettem játszani, sokat tanulhattam és tagja lehettem egy Európa-kupa-szereplést kiharcoló csapatnak. Most azonban eljött az idő, hogy visszajöjjek oda, ahol életem eddigi legszebb sikereit értem el. Úgy érzem, a hazatérésemmel most tudom úgy keretbe foglalni a pályafutásomat, amire mindig is vágytam. Izgatottan várom a közös munkát, de tudom, hogy nem ugyanabba a csapatba térek vissza, amelytől két évvel ezelőtt Budapestre szerződtem. Egyet biztosan ígérhetek: szívemet-lelkemet kiteszem, hogy Szekszárdnak továbbra is egy küzdő és nagyon szerethető csapata legyen. Nagyon hálás vagyok a klubnak, hogy hazavárt!” – fogalmazott a klub honlapján Theodoreán Alexandra.

A csupaszív játékos három bajnoki ezüstérmet és négy Magyar Kupa-medált (1 arany, 2 ezüst, 1 bronz) szerzett a KSC-vel, valamint tagja volt a hazai rendezésű Európa-kupa csapatnak, mely bronzérmet nyert.

„Nagy öröm ez azt hiszem az egész „KSC-családnak”. Ő az a játékos, aki talán a leghosszabb ideig volt kapitány ennél a klubnál. Kilenc év után, amikor leültünk és közölte, távozik, én csak annyit mondtam, rendben, de vissza kell jönnöd, mert a tíz évnek meg kell lenni. Ugyan nem mondott rá semmit, de én láttam a szemében, hogy ez így lesz. A következő szezon szempontjából nagyon fontos az ő karaktere, mert a csapatkohézió kialakításában kulcsszerepe lesz. Izgatottan és nagyon várjuk a közös munkát” – nyilatkozta a korábbi csapatkapitány visszatéréséről Szabó Gergő ügyvezető.