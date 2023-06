A klubvezető büszkén beszélt arról, hogy a klub egymás után a második idényében mérethette meg magát a legrangosabb kupasorozatban, az Euroligában – ahol ugyebár nagy bravúrt bemutatva a későbbi győztes török Fenerbahcét is felülmúlta. Az utánpótlás sikerei sem maradtak ki az értékelésből, a serdülő csapat aranyérme tette emlékezetessé a szezon végét, de összességében sok minden másnak is lehetett örülni az egyik legjobb nevelő klub háza táján (jelenleg is tart a KSC tábora a sportcsarnokban, ahol közel nyolcvan gyermekkel igyekeznek megszerettetni a kosárlabdázást).

A most zajló Európa-bajnokság kapcsán kiemelte, hogy a saját nevelésű Studer Ágnes, valamint Goree Cyesha, Kiss Virág és Horváth Bernadett révén a KSC Szekszárd is jelentős részt vállalt eddig a magyar együttes sikereiből.

A sok-sok emlékezetes fotó és videó megtekintése után nem maradt el a vendégek megajándékozása sem.

„A legkisebb szponzorunktól a legnagyobbig mindenkinek köszönjük azt az anyagi és erkölcsi támogatást, amit a klubnak nyújtottatok az egész szezonban. Nagyon hálásak vagyunk érte mindannyiótoknak, nélkületek ugyanis nem tarthatna ott a KSC Szekszárd, ahol tart” – hangsúlyozta Szabó Noémi.