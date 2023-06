Duplázott a pálfai Orsós Dávid

A bajnoki aranyérem mellé Orsós Dávid révén a gólkirály cím is Pálfára került. A csatár tizenkilenc bajnokin 30 alkalommal zörgette meg az ellenfelek hálóját, a tizenkét rivális közül csak a Szedres kapuját nem vette be. A Pusztahencsének egy meccsen hatszor is betalált, míg az Őcsény és a Nagydorog ellen négy-négy találatot jegyzett. Mögötte a németkéri Csonka Tibor 28 góllal végzett a második, a szedresi Bősze Csaba 27-tel a harmadik helyen.