Különleges nap ez a mai, első alkalommal jöttünk gyermek országos funkcionális fitnesz versenyre. Nem is akármilyen helyszínen zajlik, Szeged mellett a Sun City Wakeboard központban a The Best Crossfighter szervezésében. Nagyon büszkék vagyunk „kis” csapatunkra, 14 sportolónk indul különböző kategóriákban, és mindenkinek négy tesztet kell teljesíteni a nap folyamán – írták a közösségi oldalon.

Annyit kértünk mindenkitől, hogy élvezzék a versenyt – ami a többség számára az életük első versenyét jelentette –, és arra figyeljenek, hogy szabályosan végezzék a gyakorlatokat. Mindezekkel együtt szuper eredmények is születtek, nagyon ügyesen és gyorsan mentek a gyerekek minden futamban! – összegezte a versenyt az egyesület.

A versenyzőknek több feladatot kellett teljesíteniük, volt közte futás, ingafutás, felülés, függeszkedés, guggolás, ugrókötelezés és medicinlabdázás. A dombóvári gyerekek két aranyat, három ezüstöt és hat bronzérmet szereztek.

A dombóváriak eredményei:

1. helyezettek: Magyari Fanni (9-11), Palánki Sára (12-14). 2. helyezettek: Geller Ákos (9-11), Palánki Lujza (9-11), Gelencsér Vince (12-14). 3. helyezettek: Gábor Milla (6-8), Horváth Bálint (9-11), Kiss Kíra (9-11), Pávkovits András (12-14), Pávkovits Gyöngyvér (12-14), Csalló Blanka (15-17). 4. helyezett: Kovács Jázmin (12-14). 6. helyezett: Sáreczki Ádám (12-14). 7. helyezett: Bálint Zsófia (12-14).