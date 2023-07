– Nehezen indult a felkészülés, hiszen csapata a négy magyarországi edzőmeccsből hármat is elveszített, Szlovéniában azonban izraeli, román és szaúd-arábiai ellenfelét is legyőzte. Mondhatjuk, hogy minden jó, ha a vége jó?

– vannak sérültjeink, különösen a védelemben. Mondhatni a három kezdő játékosom nincs bevethető állapotban, Szélpál Norbert, Szabó János és Temesvári Attila el sem utazott velünk az edzőtáborba, míg a komoly sérülésből visszatérő Lenzsér Bence ugyan itthon játszott egy-egy félidőt, de bevizesedett a térde, így ő sincsen játékra megfelelő állapotban. A többi poszton megvagyunk, egyedül Skribek Alen küzd izomfáradtsággal. Azt mondanám, hogy a képességek alapján az 5-7. hely, vagyis az erős középmezőny a realitás számunkra idén – válaszolta lapunk kérdésére Bognár György, aki negyedik szezonját kezdi meg a Paksi FC vezetőedzőjeként.

– Helyzetét az sem könnyítette meg, hogy nagy volt a játékosmozgás. Tízen érkeztek és tizenhatan, köztük több alapember távozott a Fehérvári útról. Ez a vándorlás pedig talán példátlan a klub történetében.

– Nem terveztünk ekkora fluktuációt, a tervek szerint csak két-három pozícióban szerettünk volna frissíteni a csapaton, az élet azonban kihívás elé állított minket Haraszti Zsolt ügyvezetővel. Kádár Tamás a családja miatt a fővárosba akart költözni, és bár féléves szerződése még hozzánk kötötte, de elengedtük. Varga Barnabás távozása kézenfekvő volt, a helyére érkezett Beke Péter a másodosztályú Budafoktól és az utolsó pillanatban Könyves Norbert is csatlakozott, de kapusposzton is volt változás. Ez bizakodásra ad okot, hiszen Szappanos Péter személyében válogatott kerettagot üdvözölhetünk. Egyébként pedig olyan játékosok távoztak, akik tavasszal kevesebb játéklehetőséghez jutottak. A paksi mag így megmaradt, mely ismeri a filozófiánkat, a játékunkat.

Nyári játékosmozgás a Paksi FC-nél

Érkezett: Silye Erik (Vasas), Mezei Szabolcs (MTK Budapest), Hegedűs János (Vasas), Beke Péter (Budafoki MTE), Kovács Krisztián (ETO FC Győr), Temesvári Attila (Szeged-Csanád Grosics Akadémia), Földi Dominik (UD La Cruz U19, spanyol), Szappanos Péter (Bp. Honvéd), Könyves Norbert

Kölcsönből visszatért: Szabó Bálint (Antalyaspor, török)

Távozott: Varga Barnabás (Ferencváros), Rácz Gergő (MTK Budapest), Kovács Nikolasz (Bp. Honvéd), Kádár Tamás (MTK Budapest), Nagy Gergely (Pas Lamia, görög), Lorentz Márton (Budafoki MTE), Sajbán Máté (ZTE FC), Haris Attila (Szeged-Csanád Grosics Akadémia)

Kölcsönbe távozott: Tamás Olivér (Nyíregyháza), Szekszárdi Milán (Kazincbarcika), Nyári Patrik (Szeged), Nagy Richárd (Siófok), Borsos Vilmos (Budaörs), Gyurkits Gergő (Pécsi MFC), Kocsis Bence (Budafok), Debreceni Ákos (Siófok)

– Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy Hahn János, Ádám Martin és Varga Barnabás után sorozatban negyedszer is a Paks adja-e, adhatja-e az NB I gólkirályát? Erre 1970 óta nem volt példa a magyar élvonalban.

– A legutóbbi három szezon végén ott voltunk az első, második helyen, ami a szerzett gólok számát illeti, ez pedig egyenesen arányos volt azzal, hogy egy-egy játékos a társaknál jóval többször talál be. A kérdés az, hogy ezt a gólerős játékunkat meg tudjuk-e tartani az új idényre is. Hahn János volt már gólkirály, jelenleg egészséges, így tőle, valamint Könyves Norberttől és Beke Pétertől is várhatók gólok. Olyan labdarúgót viszont jelenleg nem tudok megnevezni a keretből, aki elnyerheti a címet. Az új rendszer miatt valószínűleg két-három játékos lő annyit, hogy az elég legyen a kitűzött célhoz.

– Miben lesz más a Paks játéka a következő szezonban?

– Ádám Martin, majd Varga Barnabás személyében mindig volt egy vérbeli befejező csatárunk, ezúttal viszont nincsen ilyen kaliberű labdarúgónk, ahogy jól fejelő centerünk sincsen. Vagyis van egy Böde Dánielünk, de 37 évesen nem várható el tőle, hogy végigjátsszon egy mérkőzést. Ráadásul ő speciális játékos, akkor tud igazán eredményes lenni, ha az ellenfél kapuja előtt tartjuk folyamatosan a labdát, ami képtelenség. Elmozgó támadóink vannak, így kézenfekvő lenne a két ékkel való játék. Viszont Beke egyelőre még nem vette fel az élvonal ritmusát, de nemcsak rá, hanem az NB II-ből jövő játékosokra jellemző, hogy lassabban játszanak és gondolkoznak még.

– Többször nyilatkozta, hogy ha egészségesek lesznek a belső védők, áttér a négy védős rendszerre. Erről végleg lemondott?

– Még mindig a szemem előtt lebeg a kép, hogy megpróbáljuk, de nem látom ehhez azt a két stabil belső védőt, akik fizikumban, sebeségben és rutinban megoldanák ezt a feladatot.

– A napokban további egy évre szóló szerződést írt alá a klubbal Böde Dániel, aki ezzel a 18. NB I-es szezonját kezdi meg. Mit jelent az ő személye a csapat számára?

– Kapitányként fontos szerepe van az öltözőben és tavasszal azt is láthattuk, hogy a pályán is nagy hasznára vált a csapatnak. Remélem, hogy az akkor mutatott motiváció és hatékonyság az új szezonra, hosszú időre megmarad.

– Annak az MTK Budapestnek az otthonában kezdik a bajnokságot, melyhez ezer szállal kötődik. Mennyiben lesz különleges számára ez a találkozó?

– Az a furcsa helyzet áll elő, hogy az MTK csapatjátékát és az egyéni képességeket jobban ismerem, mint a saját együttesemét. Csapatunkat erre az egy meccsre kell összeállítani valahogy, de megoldjuk, hiszen ezért vagyunk itt. A következő bajnokit elhalasztották, így két hetünk van rákészülni a Diósgyőr elleni találkozóra. Talán addigra a négy belső védőből ketten-hárman felépülnek.