A Jumpers DKSE tagjai közül Szabó Emília, Fónai Rebeka és Fónai Friderika utazhatott Colorado Springsbe, hogy megmutassa magát a világ huszonhét országának legjobb kötélugrói között. Több mint 1200 versenyző lépett a versenytérre, és küzdött a jobb helyezésekért.

A verseny a Nyílt Bajnoksággal (IOT) kezdődött, ahol a jumperses lányok közül Fónai Rebeka 30 mp gyorsasági, 180 mp gyorsasági, Fónai Friderika tripla, valamint a Szabó Emília, Fónai Rebeka és Fónai Friderika együtt DD3 gyorsasági és DD3 szabadon választott gyakorlattal lépett pályára. Majd a Junior Világbajnokságon Emília és Rebeka páros gyorsasági, páros szabadon választott gyakorlat és kínai versenyszámokban is megmutatta mit tud. Fónai Friderika pedig a felnőtt világbajnokságon egyéni szabadon választott gyakorlatával kápráztatta el a bírókat.

„Hihetetlen erős mezőny volt minden korosztályban, minden versenyszámban, nem csoda hogy több világrekord is megdőlt ez alatt a hét alatt – írta a TEOL.hu-nak küldött beszámolóban Bessenyei Tímea, a Jumpers DKSE elnöke. – A felkészülés során a lányok naponta több edzésen is gyakoroltak, erősítettek, ami segített nekik a lehető legjobb helyeket megszerezni. Nem minden pillanatban jött ki hibátlanul a lépés, ez a bajnokoknak sem mindig sikerül, de mindig mentek tovább hogy a következő versenyszámnál is tudjanak teljesíteni. Már az is óriási dicsőség, hogy eljutottak a világbajnokságra, mindemellett fantasztikus helyezéseket is értek el a lányok” – fogalmazott Bessenyei Tímea.

Mint írta, a felhívásukra, és eseményeikre érkezett támogatások tették lehetővé, hogy megvalósulhasson egyesületük nagy álma. Hozzátette azt is, hogy mérhetetlenül hálásak a beléjük vetett bizalomért, és a támogatásokért, adományokért!

Íme az eredmények:

Fónai Rebeka (12-15 korcsoport) IOT

30 mp gyorsasági 12. hely, 180 mp gyorsasági 17. hely

Fónai Friderika (19+ korcsoport) IOT

Tripla 1. hely

Szabó Emília–Fónai Rebeka–Fónai Friderika (19+ korcsoport) IOT

DD3 gyorsasági 9. hely, DD3 gyakorlat 4. hely

Junior Világbajnokság

Fónai Rebeka–Szabó Emília gyorsasági 13. hely, páros gyakorlat 15. hely, kínai 7.hely

Felnőtt világbajnokság

Fónai Friderika gyakorlat 15. hely