Negyedik vereségét is elszenvedte a Szekszárdi UFC a 2023/2024-es NB I-es bajnokságban, a bajnoki címvédő Iváncsa KSE nyert 3–0-ra szombaton a vármegyeszékhelyen. A sárga-feketék harcoltak, voltak is lehetőségeik, de még tizenegyesből sem jött össze nekik a gól.

„Ha valaki ránéz az eredményre, az megint azt látja, hogy agyonverték a Szekszárdot – összegzett Turi Zsolt vezetőedző. – Holott ez nem így történt, hiszen 0–0-nál volt két nagy lehetőségünk is, hogy megszerezzük a vezetést. A kapott gólunk után is megvoltak a helyzeteink, hogy egyenlítsünk. A mezőnyben többet birtokolta a tavalyi bajnok a labdát, sokkal dinamikusabban játszottak előrefelé, mint mi, de ennek ellenére a csapatunk is hasonló mennyiségű, ziccert dolgozott ki a két félidő alapján.”

„Addig, amíg a tizenegyest sem tudjuk értékesíteni, addig biztosan lesznek gondjaink. Ha azt belőjük, akkor 1–1 a mérkőzés állása a 68. percben, onnan pedig egy újabb motivációs lökettel pedig még talán a saját javunkra is tudtuk volna fordítani. De megint jöttek azok a hatalmas egyéni hibák a védekezésben, amiknek köszönhetően végül 3–0-ra elveszítettük a mérkőzést. A csapat mindezek ellenére mindent megtett a sikerért, le a kalappal a játékosok előtt. Sajnos rendre olyan hibákat vétünk, amiket ellenfeleink könyörtelenül kihasználnak, mi viszont a százszázalékos ziccereinkből sem tudunk betalálni.” – fogalmazott Turi Zsolt.

A szekszárdiak az ötödik körben, vérbeli alsóházi rangadón, Dunaújvárosban javíthatnak. A meccset augusztus 30-án, 17.30-kor játsszák.