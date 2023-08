Turi Zsolt gárdája nem játszott rosszul, legalább annyi lehetősége volt, mint az iváncsaiaknak, de még tizenegyesből sem sikerült gólt szerezni. Továbbra is vár tehát szezonbeli első pontjára a sárga-fekete alakulat, amelyre még legalább a hónap végéig várnia is kell, hiszen a következő forduló mérkőzéseit augusztus 30-án, szerdán játsszák, amikor is az UFC vérbeli alsóházi rangadóra, Dunaújvárosba látogat.

NB III, Dél-Nyugati csoport, a 4. fordulóban

Szekszárdi UFC–Iváncsa KSE 0–3 (0–1)

Szekszárd, v.: Fehérvári P. (Molnár A., Topálszki Sz.)

Szekszárd: Pomozi – Kiszely, Fekete M., Arena Á., Béla D. – Ágics (Paksi D., 77.) – Gellér, Lékó (Péter D., 65.), Budai D. – Péter A. (Ádám, 82.), Csapó (Kárpáti K., 82.). Vezetőedző: Turi Zsolt. Iváncsa: Ordasi – Törőcsik (Kovács S., 62.), Barta (Székely, 54.), Bányai (Vallejos, 62.), Kercsó (Giuliano, 77.), Suszter (Farkas N., 77.), Kiatipisz, Aradi Cs., Horváth B., Madarász, Nyilas. Vezetőedző: Tóth András. Gól: Bányai (17.), Farkas N. (82.), Kovács S. (85.).

További eredmények

Bonyhád-Majos–Fehérvár FC 3–2, FC Dunaföldvár–Kaposvári Rákóczi FC 1–1, Paksi FC II–Dunaújváros 7–0.