Hatszor választották meg az év női cselgáncsozójának és Junior Prima díjjal is kitüntették a most 36 éves Mészáros Anettet, aki már csak szurkolóként követte a Mesterek Tornája eseményeit a Papp László Sportaréna nézőterén, méghozzá kisfiával az ölében.

„Az elsőre látszott, hogy nagyon komoly szervezőmunka van a budapesti Masters mögött – nyilatkozta az MTI-nek a korábbi paksi dzsúdós. – Az én fénykoromhoz képest más lett a meccsek felépítése, jobban pörögnek a mérkőzésen, és sokan rámennek az intésekre, mert azokkal hamar lehet győzni. Úgy érzem, hogy a technika picit kevésbé számít, és a rafináltság fontosabb lett.”

A paksi klubot 2005-től három éven át erősítette a cselgáncsozó, aki ez idő alatt junior Európa-bajnoki címet és vb-ezüstérmet szerzett, az U23-asok között Eb-második- és harmadik lett, a felnőttek között pedig világbajnoki bronzot ünnepelt és hetedik lett a pekingi olimpián. Az MTI-nek elmondta, továbbra is követi a sportág magyar történéseit, és jó esélyt lát arra, hogy a tokiói után a jövő évi párizsi olimpián is dobogóra állhasson magyar versenyző. A nemzetközi szinten utoljára 2021 februárjában versenyzett Mészáros Anett – aki szemlátomást sok időt tölt az edzőteremben – „civil” életéről elmondta, személyi edzőként és kaszkadőrként is tevékenykedik.

„Filmekbe és sorozatokba is hívnak, legutóbb a Halo című sci-fi sorozat második évadának a forgatásán dolgoztam akciójelenetekben” – árulta el a két olimpián szerepelt kiválóság.