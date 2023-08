Nem bízta a véletlenre a Paksi FC, Kindl István az NB I-es kerettagok közül a legendát, Böde Dánielt, valamint Bőle Lukácsot és Mezei Szabolcsot is bevetette az MTK Budapest második sora elleni szerdai bajnokin. Meg is látszott a Paks játékán, hogy „fel van turbózva”, hiszen könnyedén rugdosta a gólokat a zöld-fehér egylet, amely a félidőben 3–0-ra, a második félidő elején pedig már 4–0-ra is vezetett.

Mindenki azt gondolta ekkor, hogy izgalommentesen peregnek majd le a hátralévő percek, de aztán nem így alakult. Az MTK gyorsan lőtt két gó, aztán szerzett egy harmadikat is, azaz igencsak szorossá tette. A negyedik szerencsére nem jött össze, így a paksiak a Majoson kivívott 2–1-es győzelmük után újra nyertek és két meccsen hat ponttal ott vannak a tabella legelején.