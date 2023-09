A 17-szeres bajnok kaliforniai klub, amely egykor Wilt Chamberlaint, Kobe Bryantet és LeBron Jamest is soraiban tudhatta, úgynevezett Exhibit10 szerződést kötött a 22 éves bedobó-erőcsatárral. Az egyéves, nem garantált megállapodás az edzőtáborra szól, ahol lehetősége lesz egy magasabb szinten is megmutatni magát és kiharcolni egy olyan szerződést, amivel nemcsak a fejlesztésre szolgáló G-Ligás South Bay Lakers-ben, hanem akár az NBA-ben is pályára léphet, írja a kezdő5.hu.

Az edzőtábor-szerződés azért is fontos, mert így az edzések mellett pályára léphet NBA-felkészülési meccseken és felhívhatja magára a többi csapat figyelmét is.

A Budapesti Honvéd Akadémián nevelkedő, majd az Atomerőmű SE és a DEAC után Sopronban játszó 207 centis dominikai-magyar kettős állampolgárságú fiatal idén tavasszal utazott ki az Egyesült Államokba, hogy több helyen is megmutassa magát. Végül a Boston Celtics (a Lakers egyik legnagyobb riválisa) meg is hívta a nyári ligás csapatába, ahol júliusban pályára léphetett. Az Orlando Magic ellen 25 perc játék alatt 13 pontot, 6 lepattanót és 3 gólpasszt jegyzett.