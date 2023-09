Van létjogosultsága az Atomfutásnak és a BrutálAtomnak, dr. Kovács Antal, a rendező Atomerőmű SE elnöke is mosolyogva konstatálhatta, hogy milyen nagy az érdeklődés. Az 1992-es barcelonai olimpia cselgáncsbajnoka aztán fel is kapta a nyúlcipőt, s rajthoz állt a TLK csapatával a 31 kilométeres buliváltó tagjaként. A váltók idén is nagyon népszerűek voltak, mondta el a szervezők nevében Kókai Flóra Dóra, aki 31 kilométeres távon a nőknél egyéniben ezüst­érmet szerzett.