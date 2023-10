Nem vitás, az év meccsét játssza szerdán a hazai kupasorozatban az FC Dunaföldvár. Az NB III-as bajnokság Dél-Nyugati csoportjában negyedik helyen álló földváriak az alacsonyabb osztályú tolnai gárdák közül egyedül vannak még versenyben. A Szekszárdi UFC, a Bonyhád-Majos, a Dombóvár FC és a Bátaszék SE is elbúcsúzott már az MK-tól, Varga Balázs alakulata azonban még áll, s most a legjobb 16 közé (!) kerülésért futballozhat.

A földváriak egy Ócsárd elleni 8–0-s sikerrel kezdtek, aztán 7–0-ra verték a Nagyatádot, legutóbb pedig Gödöllőn győztek 2–1-re. November elsején viszont az eddigi legkeményebb rivális vár rájuk, mégpedig az NB II-ben második helyezett Nyíregyháza.

„Egy nagyon erős, tapasztalt csapattal találkozunk a Magyar Kupában – fogalmazott Varga Balázs, a földváriak vezetőedzője. – Ellenfelünk feljutásra áll a másodosztályban, több volt első osztályú és volt válogatott játékosa van, így kemény csata vár ránk, amiben szeretnénk sikeresek lenni. Egy nagyon agresszív, jól letámadó, sok párharcot nyerő csapattal találkozunk, így a legfontosabb az lesz, hogy jól menjünk bele a mérkőzésbe és megtaláljuk majd azokat a szabad területeket, ahol lehetőségeket tudunk majd teremteni. Sokkal több egy-egy elleni szituáció fog kialakulni a mérkőzésen, mint a saját bajnokságunkban, így erre is fel kell fejben készülnünk. Lesznek olyan időszakok, ahol bírnunk kell a nyomást, erősnek, egységesnek kell maradnunk és jönnek majd azok a pillanatok, amikor jó döntéseket kell hoznunk a kapu előtt és ki kell használnunk a lehetőségeket. Ha olyan szellemben játszunk ahogy a szezon közben több alkalommal is, bármire képesek lehetünk, s akár be is juthatunk a következő körbe” – mondta a szakember.

A Duna-partiak főpróbája mindenesetre remekül sikerült, hiszen a vasárnapi bajnoki találkozójukon taktikus, szervezett futballal 1–0-ra legyőzték a Ferencváros második számú együttesét.

A nyírségiek az előző körben kapcsolódtak be a sorozat küzdelmeibe, s alaposan meg is szenvedtek a továbbjutásért az NB III-as bajnokság Észak-Keleti csoportjában szereplő tiszaújvárosiak ellen, akiket csak 1–1-es rende játékidőt követően 11-esekkel tudtak elbúcsúztatni.

Mol Magyar Kupa, Főtábla, 4. forduló.

FC Dunaföldvár–Nyíregyháza Spartacus.

Dunaföldvár, szerda, 12.30 óra.