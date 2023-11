A selejtezőt bulgáriai győzelemmel kezdő Finnország nem adta könnyen magát a magyar nemzeti csapat ellen, sőt. Másfél negyeden keresztül legfeljebb két-három pont között mozgott a vezető fél előnye, majd Magdalene Afuah-Oye Agyei pontjával 20–15-re „meglépett” a skandináv válogatott. Aho Nina dudaszós triplájával végül a mieink mehettek előnnyel a félidőre.

A nagyszünet után sem adták fel a finnek, miközben Székely Norbert szövetségi kapitány csapata továbbra is sok hibával játszott. Ennek eredményeként a harmadik negyedet döntetlenre hozták a hazaiak, a 35. percben pedig – ugyancsak Afuah-Oye Agyei duplájával – hosszú idő után ismét átvette a vezetést a vendéglátó (51–50). Időkérés után rendezte sorait a magyar válogatott, és végül, ha a vártnál nehezebben is, de Szlovénia után megnyerte második selejtezőmérkőzését is, ezzel veretlenül vezeti csoportját.

A mezőny legeredményesebb játékosa az az Awak Kuier (17 pont, 10 lepattanó, 4 blokk) volt, akire lapunknak adott interjújában Studer Ágnes is felhívta a figyelmet. A török Mersin felsőnánai irányítója 11 ponttal (közte három tripla), 4 assziszttal, 3 lepattanóval és 2 eladott labdával zárt, míg a Tarr KSC Szekszárd kisembere, Horváth Bernadett négy percet töltött a pályán.

Nemzeti csapatunk 2024 novemberében hazai pályán Bulgáriával folytatja a selejtezősorozatot.

Európa-bajnoki selejtező, B-csoport, 2. forduló

Finnország–Magyarország 56–67 (13–15, 15–16, 15–15, 13–21)

Helsinki, v.: Tomic (horvát), Radinovics (montenegrói), Borusas (litván)

Finnország: Kanerva 6/3, Koskimies 8, Lahtinen 5/3, Tulonen 1, KUIER 17/12. Csere: Pounds, Aijanen 7/3, Agyei 7, Seppala 2, Pirttinen 1, Lehtoranta 2, Kosonen. Szövetségi kapitány: Ilkka Palviainen

Magyarország: STUDER 11/9, Aho N. 7/3, LELIK 11/3, JUHÁSZ D. 11/3, Kiss V. 8. Csere: Dubei 8/6, Goree 5/3, Határ 6, Horváth B., Ruff-Nagy. Szövetségi kapitány: Székely Norbert.