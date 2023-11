– A klubszezon kezdete óta először tért haza. Milyen ismét magyar földön lenni?

– Nagyon jó itthon, tudtam végre találkozni a családommal, a szeretteimmel, de jó volt visszajönni a lányok közé is. A csapat már múlt héten pénteken találkozott, én viszont később tudtam hazajönni Törökországból és kaptam is plusz egy napot, hogy hazalátogassak, így csak hétfőn csatlakoztam a többiekhez – mondta hírportálunknak Studer Ágnes, a török élvonalban szereplő Mersin magyar válogatott irányítója. – A csapatnál nagyszerű a hangulat, kicsit olyan, mintha nyáron abba sem hagytuk volna a közös munkát, mintha nemrég találkoztam volna velük utoljára. A nyári Európa-bajnokság viszont már nem került szóba, mindenki arra koncentrál, hogy kijussunk a 2025-ös kontinenstornára.

– Efelé a szlovénok elleni 70–51-es hazai sikerrel tettek meg egy nagy lépést. Belülről is biztosnak tűnt a győzelmük?

– Nagyjából meg tudtunk valósítani azt, amit elterveztünk. Tudtuk, hogy a szlovénok legjobbja, Teja Oblak hiányzik majd, ami számunkra könnyebbséget jelentett, viszont ennek ellenére is maximális koncentrációra volt szükség. Az első percekben még akadozott a gépezet, de összességében amilyen ritmusban játszottunk, az bizakodó volt. Úgy érzem, három nap közös edzés után, első mérkőzésnek ez jó volt, ebből tudunk építkezni. Erre hívta fel a figyelmünket a kapitány is, meg volt elégedve a játékunkkal, de amiket támadásban és védekezésben is vétettünk hibákat, azokat a finnek ellen szeretnénk kijavítani.

– Tizenhárom ponttal, hat assziszttal és két lepattanóval zárta a csütörtöki találkozót. A saját teljesítményével mennyire elégedett?

– Élveztem a játékot, vitt magával a lendület, húztuk egymást a lányokkal. Jó ritmusban kezdtem, amit szerencsére meg tudtam tartani a mérkőzés végéig.

A csoportelsőség a cél

A négyes csoportból, ahol a magyar és a szlovén válogatott mellett még Finnország és Bulgária kapott helyet, az első automatikusan kijut az Európa-bajnokságra, ahogy a nyolc kvartett négy legjobb csoport másodika is. Székely Norbert szövetségi kapitány együttese vasárnap Helsinkiben lép pályára, majd jövő novemberben a bolgárokat fogadja és utazik Szlovéniába, 2025 februárjában pedig a finneket látja vendégül és Bulgáriában zárja a selejtezőt. Az Európa-bajnokságnak 2025 nyarán Németország, Olaszország, Görögország és Csehország ad otthont.

– Fizikailag mennyire bírta? Hiszen klubcsapatában a legutóbbi bajnokikon nem kapott lehetőséget és az Euroligában is kevés játékperchez jut, a válogatottban azonban megmutatta, lehet önre számítani.

– Ha nem játszom, akkor többet edzek és megteszek mindent annak érdekében, hogy ha pályára lépek, jól teljesítsek. Az edző döntése, hogy mikor játszom és mikor nem, de ez nem szegte a kedvemet. Pozitív a hozzáállásom, nincsen „világvége” hangulatom és hiányérzetem sincsen amiatt, hogy nem adnék ki magamból mindent. Nem tagadom, jólesett a lelkemnek, hogy Szlovénia ellen sok játékpercet kaptam, jól ment a játék és megvolt bennem az az érzés, hogy igen, hazatértem. Öröm az ürömben és tényleg örültem annak, hogy a válogatott ciklus alatt először éreztem azt, hogy fizikálisan rendben vagyok, nincsen sérülésem, nem vagyok fáradt és a maximumomat tudom nyújtani a címeres mezben, valami pluszt tudok adni a csapatnak.

– Az idényt még a spanyol Roberto Iniguezzel kezdte meg a bajnoki és Euroliga-döntős Mersinnél, aki októberben távozott a kispadról. Az edzőváltás mennyi hatott ki a csapatra?

– Nem sok időnk volt edzeni új vezetőedzőnkkel, Olcay Orakkal, mert folyamatosan jöttek a meccsek, arra koncentráltunk. Vele megnyertük valamennyi mérkőzésünket, ha pedig megy a csapatnak, akkor a hangulat is jobb.

Studer Ágnes a Mersin mezében

A Tarr KSC Szekszárd saját nevelésű irányítója öt bajnoki mérkőzésen lépett pályára a török élvonalban, ezeken átlagban 18 perc alatt 6 pontot, 3 gólpasszt és 2,5 lepattanót jegyzett, de a legutóbbi két találkozón nem kapott játéklehetőséget a KBSL-ben harmadik helyen álló csapatban (a Fenerbahce elleni nyitómérkőzésen 4 ponttal, 2 assziszttal és 5 lepattanóval mutatkozott be, de a 76–74-es Mersin-sikerrel zárult mérkőzést sikerrel óvták meg az isztambuliak, így az eredményt, vele együtt pedig Studer Ágnes számait is törölték).

Az Euroliga csoportkörében az első öt fordulóban mérkőzésenként 12,5 percet töltött a pályán, 2,8 pontot, 1,6 lepattanót és 0,6 lepattanót átlagolt.

– Visszakanyarodva a válogatottra, mire lehet számítani a hazaiaktól vasárnap Finnországban?

– Awak Kuier köré épül a válogatottjuk, a Venezia centere kívülről, belülről hatékonyan dob. A bolgárok elleni győztes mérkőzésen 27 pontig és 11 lepattanóig jutott, de kiosztott öt blokkot is. Őt kell tehát kivenni a játékból, az lesz a kulcsa a találkozónak, de mellette néhány kiváló kiegészítőjátékos alkotja a finn csapatot. Azt gondolom, hogy mi vagyunk a mérkőzés esélyesei és ezt a pályán is szeretnénk megmutatni.