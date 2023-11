Az egykor három osztályban folyó küzdelmek az elmúlt években már csak a szenior ligára szorítkoznak. Így van ez idén is, amikor a tavalyi hat csapat helyett idén öt öregfiúk gárda küzd a bajnoki címért.

Az elmúlt évi mezőnyből a visszalépett Hano-Vill hiányzik, a többi csapat megegyezik a tavalyival. Vagyis nevezett a 2022/2023-as szezon bajnoka, a Bor és Halásztanya amely a háromszoros címvédő Old Brothers együttesét taszította le márciusban a trónról. Idén is pályára lép a tavalyi második Izomix, valamint a tőle egy ponttal lemaradva bronzéremmel beérő Old Brothers, de ott van és lesz is a tolnai városi sportcsarnok parkettjén a DZ Hűtéstechnika, valamint az elnyűhetetlen Tolnai Öregfiúk gárdája is.

A mérkőzéseket péntekenként 19 és 20 órától játsszák. Az őszi szezon utolsó fordulóját ebben a naptári évben december 22-én rendezik meg.

Ami az első forduló eredményeit illeti, máris született egy meglepetést, a DZ Hűtéstechnika ugyanis 7–1 arányú verést mért a bajnoki címvédőre, a Tolnai Öregfiúk pedig ikszelt a tavalyi ezüstérmessel.