Eléggé hektikusan alakult aztán a folytatás, többnyire a szardíniaiak vezettek, de volt időszak, amikor a KSC járt előrébb. Kathryn Westbeld nagyon jó játszott, de hozta a mostani formáját Boros Júlia is. Ezzel együtt is csak egálra tudta menteni a félidőt a Szekszárd, mert jól kosaraztak az olaszok is, akiknél Ivana Raca és Debora Carangelo is remek napot fogott ki.

A fordulás után folytatódott a nagy csata, aztán a KSC elkezdte fokozni a tempót, s szép lassan kezdett ellépni, öt perc után már tízzel vezettek a kékek. Benne volt, hogy meglesz a hőn áhított 17 pont különbség, s bár végül nem lett meg, mert az olaszok nagyon figyeltek rá, hogy igazából ne tudjanak belendülni Mányoky Rékáék, a Tarr KSC győzelmét azonban nem tudták megakadályozni. Szép lett így a vezetőedző jubileuma, a kerek számhoz remek győzelem társult.

Három győzelemmel és három vereséggel a harmadik helyen végzett csoportjában a KSC, s bár cikkünk elkészültekor még nem lehetett tudni, hogy alakul a többi csoport, de úgy jöhettünk el a csarnokból, hogy még találkozunk az Ek-ban.

Női Európa-kupa, K-csoport

Tarr KSC Szekszárd–Dinamo Sassari 83–72 (17–24, 24–17, 20–14, 22–17)

Szekszárd, 800 néző. V: Jovanic (bosnyák), Izak (szlovák), Mikulic (horvát).

SZEKSZÁRD: HORVÁTH BERNADETT 9/3, BOROS J. 14/3, MÁNYOKY 10/6, WESTBELD 23, MONROE 14. Csere: Krnjics 6, Sztanacsev 5/3, Theodoreán, Holcz 2, Szücs G.

SASSARI: RACA 30/6, Kaczmarczyk 6, CARANGELO 19/15, Joens 9/3, Hollingshed 6/3. Csere: Toffolo, Togliani 2, Crudo.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–8. 5. p.: 10–8. 8. p.: 15–17. 16. p.: 34–34. 19. p.: 41–39. 23. p.: 48–43. 25. p.: 55–45. 30. p.: 61–55. 33. p.: 69–57. 37. p.: 76–67.

Kipontozódott: Mányoky (39.).