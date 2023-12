Nem adta könnyen magát a Bonyhád, a szoros első negyed után egy 13–0-s sorozattal hét ponttal (33–26) meglógott a forduló előtt listavezető elől. A nagyszünetre egy pontra olvadt a völgységiek előnye, és a második félidőt sem kezdték jól Pechár Csabáék, a 22. perc végén már ők futottak az eredmény után (40–43). A negyed végéhez közeledve 55–55-nél egyszer még egyenlíteni tudtak a hazaiak, de Dávid Róbert, Széplaki Zsolt és Fazekas Viktor kiválása megpecsételte a sorsukat.

„Álmosan kezdtük a mérkőzést, támadásban rossz döntéseket hoztunk, türelmetlenül játszottunk. Lassúak voltunk a visszarendeződésben, gyorsan kaptunk is hat pontot gyors indításból. Sikerült rendezni a sorokat és kintről, bentről is tudtunk kosarakat szerezni. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, sok hibával játszottunk. Sajnos három játékosunknak is idő előtt kellett abbahagyni a mérkőzést kipontozódás, illetve két szándékos faultért járó kizárás miatt. A vereség ellenére büszke vagyok a csapatra. Küzdöttünk, csúsztunk, másztunk a szabad labdákért, védekezésben az eddigiekhez képest agresszívabbak voltunk” – értékelte a találkozót Kovács Balázs, a bonyhádiak vezetőedzője.

Közel két hónap szünet következik a völgységiek számára, akik legközelebb február 2-án a listavezető PTE-PEAC vendégei lesznek.

NB II, Nyugati csoport, 7. forduló

Bonyhádi KSE–NEOsport-Kozármisleny 75–82 (20–21, 18–16, 19–25, 18–20)

Bonyhád, v.: Boros Gy., Deák Zs.

A bonyhádi pontszerzők: Baki 31/15, Pechár Cs. 14/12, Fazekas V. 14/3, Szegedi 13/3, Pechár P. 3/3

A bajnokság állása