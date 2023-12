A halételek nem maradhatnak le az asztalról

Tolnai kötődésük miatt a halászlé elkerülhetetlen a család karácsonyi listáról. A szenteste menüjét Nikoletta állítja össze, megvannak a bevált fogásai, de alapvetően minden évben újít rajta.

„Hobbim a főzés, szeretek különlegesebb ételetek is kipróbálni, szépen tálalni, teríteni. Apukámmal már-már versenyben vagyunk ezen a téren, persze nem komolyan, de tartanom kell a szintet – mondta a család séfje, hozzátéve, miután már Lotti is abban a korban van, hogy be tud segíteni a sütés-főzésbe, külön öröm a közös készülődés. – Jámbi csak az evésbe segít be, neki nem terepe a konyha. Igyekszem mindenkinek kedvezni az idei menüsorral: libamáj pástétom körtével és friss kaláccsal, rukkolás garnéla gnocchival, tengeri hal, saláták és kézművel grill sajt gyümölcsmártással, aszalt paradicsomos marha ragu lesz.”

A Reszkessetek, betörők! elmaradhatatlan kellék

Néhány éve már bevált szokássá vált, hogy Attila és Lotti karácsony első napján vízre szállnak, Nikoletta és Twix nevű spánieljük pedig a parton kísérik őket – futva. Mert a futás és a túrázás egyébként is hagyomány Jámboréknál, és miután sorozatokat és filmeket is szeretnek nézni, ez sem marad ki ünnepekkor. Mint ahogy a karácsonyi klasszikussá vált Reszkessetek, betörők! trilógia sem.

Az ünnepek között és után már indul a felkészülés

Miután elég elfoglalt, folyamatosan úton levő családról van szó, nem egyszerű közös programokat összehozni velük, hiszen náluk nem igazán van leállás. Éppen ezért ebben a három napban félre teszik a munkát és tényleg csak egymással, a családdal töltik az időt.

„Tudatosan próbálunk nem beszélni a kajakozásról, de ez egy életforma, ez a hobbink, az életünk, nem igazán tudjuk levetkőzni. A lányunk is ebben él, így konkrétan kajakozásmentes vacsorában kell megállapodni. A háromnapos ünnepet követően ugyanúgy edzünk, január 3-án már sífutó edzőtáborba utazunk, még a karácsonyi ajándéknak is mindig van köze a kajakozáshoz. Nekünk így jó, ezt szeretjük, gyanítom az újév második napján reggel azért meg kell írni azt az edzéstervet” – fogalmazott Inger Nikoletta.