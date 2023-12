Jubilál a Fenyő Kupa. Idén negyvenedik éve, hogy a bátaszéki sportcsarnokban pattog a labda a két ünnep közötti időszak legrangosabb teremtornáján. Már a nyitányon is jó sokan voltak, s mondhatni, hogy már meg is született az első meglepetés. A vármegyei élvonalban is meghatározó csapatnak számító Kakasd SE-re épülő Térkő Center 2–1-re kikapott a tolnai focisták alkotta Nakoától. Az amatőröknél címvédő Gold Car meggyőző játékkal verte meg 3–0-ra a Helló FC-t.

Az idei Fenyő Kupán tizenkét profi és tíz amatőr csapat dönt a helyezésekről, nem könnyű megtippelni, hogy melyikük a legesélyesebb, erre még a helyszínen sem tudtak egyértelmű választ adni. Egyesek szerint a profik között – ebben a ligában osztálytól függetlenül hivatásos futballisták játszhatnak – Palermo V&Periko most sem hibázik, mások azt mondták, hogy a Kriszt Kft. lehet majd a befutó, de többen említették a Rico FC-t, mint titkos favoritot. Az amatőröknél sokkal egyértelműbb volt a helyzet, már ami a kérdésünkre adott válaszokat illeti. A Gold Car győzelmére nagyon sokan voksoltak, bár néhányan meginogtak attól, hogy a Welorex SSC 7–0-ra legyőzte a bátaszéki öregfiúkat. Szombat estére minden kiderül, de talán már péntekre is okosabbak lehetünk.

Horváth Péter a kilencvenes évek végének és a kétezres évek elejének egyik legjobb támadója volt. Kevesen mondhatják el magukról, de szerették Újpesten és szerették a Ferencvárosnál is. Utóbbival bajnok és ezüstérmes, előbbivel ezüstérmes és bronzérmes is volt az NB I-ben. Játszott Vácon, a Dunaferrben és a Vasasban is. Most a nővére családjához utazott haza Bátaszékre, itt töltötte az ünnepet, s bár most visszautazik Budapestre, az újévet ismét Bátaszéken köszönti majd. Most dr. Bozsolik Róbert polgármesterrel figyelte az eseményeket, azt mondja, ki nem hagyná a tornát, ami négy évtized elteltével is különleges számára. „Ha körbenézek a csarnokban, mindenhol emberek ülnek, látszik, hogy szeretik ezt a tornát, s én is örömmel nézek be mindig” – fogalmazott Horváth Péter, aki a Fradinál most egyéni képzéseket tart.

A Fenyő Kupán összesen ötven csoportmeccset játszanak, az utolsót pénteken 18.45 órától a profi ligás Kriszt Kft. és a Welorex SSC vívja. A negyeddöntők szombaton 9 órakor az amatőrök keresztjátékával kezdődnek, majd 11.20-tól a profiké lesz a parkett. Az amatőr döntőt szombaton 18.05-kor, a profik fináléját pedig 19.25-től rendezik.