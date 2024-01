Remek győzelemmel búcsúzott el a 2023-as évtől az Atomerőmű SE, amely szenzációs második félidei produkcióval verte meg a Szolnoki Olajbányászt a bajnokság tizennegyedik fordulójában. Ennek a sikernek is köszönhetően jó kis mérleggel sikerült lezárni az évet, utolsó öt bajnokija közül négyet is megnyert Sebastjan Krasovec együttese, amely a Honvédot idegenben, a Szegedet, az Oroszlányt és a Tisza-partiakat otthon győzte le.

Más kérdés, hogy a pocsék szezonrajt miatt így sem ment vele sokra, a tabellán csupán két együttest tud megelőzni, ugyanakkor a negyedik helyezett Zalaegerszegnek csak kettővel van több győzelme, ami simán behozható – főleg, ha marad ez a lendület.

A körmendiek hét hazai bajnokijuk közül ötöt megnyertek, a zalaiaktól mindössze egy ponttal (84–85) kaptak ki, az egyetlen olyan összecsapás, amivel nem tudnak elszámolni, a rivális szombathelyiek elleni, amit 101–65-re (!) veszítettek el.

Október nyolcadikán Pakson 80–62-re nyertek a vendégek egy olyan találkozón, amelyen akkor nagyon pocsék dobószázalékkal rukkoltak elő az atomvárosiak.

Most is ez, mármint a dobószázalék lehet döntő. A körmendi katlanban csak úgy lehet győzni, ha minden mutatóban a maximumot adja egy csapat, jól tudja ezt Sebastjan Krasovec, a paksiak vezetőedzője is, aki reméli, hogy a két húzóember, Mario Ihring és Kassim Nicholson hozza majd a jó átlagot.

Nem lesz teljes az ASE kerete, Eilingsfeld János továbbra sem bevethető, ahogy Pajor Dávid sem, illetve hiányozni fog a szolnokiak elleni bajnoki első percében bokasérülést szenvedő Radics Gerzson is.

A találkozó kezdési időpontja a hazaiak kérésére módosult, 18 óra helyett 19 órakor dobják majd fel a labdát. Fontos tudnivaló a paksi szurkolók számára, hogy belépőjegyeket az összecsapásra kizárólag az internetes lehet megvásárolni, a körmendiek tájékoztatása szerint a városi sportcsarnokban jegypénztár nem lesz nyitva.

Tippmix Férfi NB I, a 15. fordulóban

Egis Körmend–Atomerőmű SE

Körmend, szombat, 19 óra

Vezeti: Benczur Tamás, Nagy Viktor, Söjtöry Tamás Ferenc

Tippmix Férfi Kosárlabda NB I

1. Szombathely 14 13 1 1323–1045 0.96

2. Fehérvár 14 12 2 1292–1155 0.93

3. Szolnok 14 8 6 1132–1142 0.79

4. Zalaegerszeg 14 7 7 1172–1227 0.75

5. Körmend 14 7 7 1137–1111 0.75

6. Debrecen 14 7 7 1024–1054 0.75

7. Szeged 14 7 7 1231–1240 0.75

8. Sopron 14 7 7 1094–1131 0.75

9. NKA Pécs 14 6 8 1143–1187 0.71

10. Kecskemét 14 5 9 1134–1185 0.68

11. Kaposvár 14 5 9 1144–1215 0.68

12. Atomerőmű 14 5 9 1095–1146 0.68

13. Oroszlány 14 5 9 1133–1151 0.68

14. Bp. Honvéd 14 4 10 1090–1155 0.64