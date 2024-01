Teremfoci Jubilál a Váz-Bau Kupa. Most szombaton már a 20. téli tornát rendezik meg.

Lenkey Imre a kezdetek óta ott van a szervezőbizottságban, s a kezdetektől támogatja a két évtized alatt a vármegye egyik legnépszerűbb focitornájává lett eseményt.

Most is nagy reményekkel tekint előre, mint mondja, annak ellenére, hogy több meghívott csapat is visszamondta a részvételt, színvonalas torna lesz a szombati a szekszárdi városi sportcsarnokban.

„Szomorú vagyok amiatt, hogy az NB III-as csapatok közül csak a Szekszárdi UFC vállalta a szereplést, a dunaföldváriak, a paksiak és a majosiak nem – mondta lapunknak Lenkey Imre. – A vármegye jobb csapatai közül nem vállalta a Bölcskei SE, a Dombóvár FC és a Nagymányoki SE sem, s időközben a korábbi győztes Tevel Medosz SE is visszalépett. Így is egy remek torna lesz a szombati, érdemes lesz már reggel kilenc órára kilátogatni a sportcsarnokba” – húzta alá Lenkey.

Az idei tornán ott lesz a rekordgyőztes, eddig ötször nyerő Bonyhád VLC, amely 2013 után szeretné hazavinni a kupát, de indul a háromszor nyerő Szekszárdi UFC és a Bátaszék SE is – a két csapat éppen egymás ellen játszotta a 2023-as döntőt, amelyet utóbbiak nyertek meg 2–1-re.

Lenkey Imre sok sikert kíván a két újoncnak, a kupán először induló Faddi SE-nek Tengelici SE-nek, s kicsit fájlalja, hogy hosszú évekig patronált csapata, az időközben megszűnt Kölesd nem lehet ott a mezőnyben.

A végső győzelmet illetően nem vállalkozott tippelésre, azt mondta, számára az a legfontosabb, hogy a csapatok jó meccsekkel hangolhassanak a tavaszi nagypályás bajnokságra, a nézők pedig izgalmas mérkőzéseket láthassanak a jubileumi tornán.

A 20. Váz-Bau Kupa csoportjai. A-csoport: Kakasd SE, Tolna VFC, Bonyhád VLC, Faddi SE. B-csoport: Mórágyi SE, Szekszárdi UFC, Bátaszék SE, Tengelici SE. A nyitó mérkőzést 9 órakor a Kakasd SE és a Tolna VFC vívja, a meccseket 5x2 méteres kapura játsszák, a játékidő 2x15 perc.