Szabadtéren is megy a Kakasdnak

A Váz-Bau Kupán aratott történelmi elsősége után hétvégén füvön is győzni tudott a Kakasd SE, amely 5–3-ra múlta felül idegenben a szintén vármegyei első osztályú bajaiakat.

Bajai LC (megyei I.)–Kakasd SE 3–5 (1–2). Kakasd: Zsiga – Kapéter D. (Mayer), Mészáros (Bús), Réti, Guzorán, Farkas A., Török, Gábor G. (Sztruhár), Fürst, Márk A., Márk K. (Kovács R.). A kakasdi gólokat Márk A. (2), Márk K. (2) és Farkas A. szerezte.

„A jó ritmusú mérkőzés több periódusában is dominálni tudtunk, ezeket sikerült gólra váltani. Voltak ugyanakkor holtpontok is, amit a végig sportszerűen és lendületesen játszó ellenfelünk jól használt ki, fel tudott jönni a játékban és a kapunk előtt is veszélyes tudott lenni. A játékosaim jól álltak hozzá a mérkőzéshez, erre a mentalitásra lesz szükség a továbbiakban is!” –értékelt Takács Norbert edző.