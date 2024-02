Tavaly ősszel még csak a vizsgákra készült a kilencedik világbajnoki és hetedik Európa-bajnoki aranya után Kiszli Vanda, azonban mára már hivatalos dokumentummal is tudja igazolni, hogy okleves cukrász lett.

„Meglett a papírom, okleveles cukrász is vagyok – mesélte boldogan a honi szövetség internetes oldalának az Atomerőmű SE klasszisa. – Nyilván az, hogy most megszereztem a képesítést még belefért az időmbe, de az, hogy ebben dolgozzak vagy műhelyt nyissak a kajakozás mellett már nem lehetséges. Amíg kajakozok, addig megmarad, hogy a családdal és a barátokkal tesztelgetek, de nincs arra időm és energiám, hogy ezzel is foglalkozzak.”

Vanda meg is érdemelte a pihenést a kimerítő versenyszezonja után, de tél óta teljes erőbedobással készül a 2024-es megmérettetésekre.

„Ősszel egy kicsivel hosszabb pihenőt tartottam, mint amennyi megszokott tőlem. Magamhoz képest később, december elején kezdtem meg a téli munkát, de ekkor már százszázalékosan csináltam. Előtte szinte csak pihentem.”

A maximális fordulatszámon való teljesítéshez kemény edzőtábor is társul. A klasszikus maratoni K-1 regnáló világ-és Európa-bajnoka jelenleg Olaszországban tartózkodik, majd itthon folytatja a felkészülést.

„Vasárnap utaztunk ki Sabaudiába. Most kezdtük meg a vízi felkészülést, az alapozást. Próbáljuk a télen elért formát átvinni a tavaszi szezonra. Most két hetet töltünk Olaszországban, aztán megyünk haza és folytatjuk a munkát a Kolonics telepen” – fejtette ki kilencszeres világ- és hétszeres Eb-győztes a következő hetek terveit.

A teljes cikkből az is kiderül, hogy Kiszli Vanda a csengtui világjátékokra szeretne elsődlegesen kijutni!