Huszonegy nap után lép pályára újfent a Tarr KSC Szekszárd a magyar női NB I-ben. Djokics Zseljko csapata szombaton este hattól a TFSE-MTK-t fogadja – hangsúlyozzuk ki, hogy a szekszárdi városi sportcsarnokban. A szekszárdiak hazai pályán több mint egy hónapja, január 13-án játszottak utoljára, akkor 74–58-ra alulmaradtak a Serco UNI Győrrel szemben.

A magyar válogatott az elmúlt napokban Sopronban vívott olimpiai selejtezőt, végül úgy maradt le a párizsi játékokról, hogy az utolsó meccsen, a spanyolok ellen már 22 ponttal (!) is vezetett, mégis egyetlen ponttal kikapott. A csapatban ott volt a szekszárdiak irányítója, Horváth Bernadett, akinek nagyon fáj, hogy így alakult.

– Azért is fájó ez a vereség, mert ez a magyar válogatott olyan, hogy egymásért mindenre képesek vagyunk, de ennek most sajnos nem lett meg az eredménye – tekintett vissza a selejtezőre Horváth Bernadett. – Nyilván mindannyian úgy érezzük, hogy nem ezt érdemeltük, de most ismét ott kell folytatnunk, ahol abbahagytuk.

A 27 éves kosaras azt mondja, most már minden idegszálával klubcsapatára, a KSC sikereire koncentrál.

– Nagyon sokat segített például az is, hogy Zseljkó már rögtön az utolsó meccs után megkeresett. Úgy gondolom, nem lesz probléma, és jól fogok visszaszállni a klubcsapat játékába is. Az egyértelműen látszik a lányokon, hogy egy brutális edzésmunkán, kemény három héten mentek keresztül, úgyhogy nagyon remélem, hogy a nagyon jó edzéseket át tudjuk ültetni majd a gyakorlatba, és egy kemény, fizikális meccsen vissza tudunk majd vágni a budapestieknek a tavalyi vereségért – fogalmazott az irányító.

Az októberi bajnokit 69–67-re nyerte meg a TFSE, amelynek most már Bernáth Rékával a soraiban vághat vissza a szekszárdi együttes. A Csata DSE-ben nevelkedett 24 éves kosaras megfordult a rivális TFSE-MTK, a Vasas Akadémia és a DVTK csapatában is, legutóbb légiósként a legyen Lublint erősítette, de nem igazán találta meg számításait, így örömmel csatlakozott a sérülések miatt megfogyatkozott Tarr KSC Szekszárdhoz.

Tippmix Női NB I., a 13. fordulóban.

Tarr KSC Szekszárd–TFSE-MTK.

Szekszárd, városi sportcsarnok, szombat, 18 óra.

Vezeti: Kapitány Gellért, Török Daniella, Györfy Rúben.

Tippmix Női NB I, alapszakasz

1. Diósgyőr 13 13 0 991–717 1.00

2. Győr 13 11 2 1099–887 0.92

3. NKA Pécs 13 9 4 1010–843 0.85

4. TFSE-MTK 13 8 5 966–884 0.81

5. Szekszárd 13 8 5 998–856 0.81

6. Sopron 13 8 5 1036–823 0.81

7. Vasas 13 4 9 738–949 0.65

8. ELTE BEAC 13 3 10 869–1080 0.62

9. BKG-Prima 13 1 12 782–1049 0.54

10. Cegléd 13 0 13 652–1053 0.50