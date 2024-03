Nem tört meg a jég, továbbra sem tud gólt lőni az MTK-nak a Szekszárdi WFC, amely a Simple Női Liga szombati meccsén 3–0-s vereséget szenvedett a Szekszárdi Sportcentrumban. Az eredmény túlzó, Micskó Márk együttese egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet, s simán benne volt a meccsben, hogy a fővárosi kékek ellen megszülessen az első gól, sőt akár az első szekszárdi pont is.

„Gratulálok a lányoknak, egyben nagyon sajnálom is őket – mondta Micsó Márk. – Az első félidőben több bátorságot, vállalkozó kedved vártam volna, amit megbeszéltünk a szünetben és a második félidőben már rendkívül jó felfogásban jött ki a csapat. Sajnos azonban, kívülről úgy látszott, hogy két tiszta tizenegyest nem kaptunk meg, ami fontos tényező volt egy nullás MTK-vezetésnél. Ez meg is fogta a csapatot, olyannyira, hogy egy ellentámadás után riválisunk kétgólosra növelte előnyét. Egy egészséges mezőnyjátékossal és egy kapussal ültünk a kispadon, de ezt is megoldotta a csapat. Reméljük most már semmiféle nehézség nem fog minket hátráltatni, sérültjeink elkezdenek visszatérni és az őszhöz hasonlóan elkezdünk egy jó szériát. A vereség ellenére büszke vagyok a lányokra, mert kitették a szívüket a pályára” – összegzett a szakember.

A 4 győzelemmel, 3 döntetlennel és 8 vereséggel a tabella nyolcadik helyén álló szekszárdiak szombaton 11 órakor az 1 győzelemmel, 3 döntetlennel és 11 vereséggel utolsó előtti budaörsiek otthonában lépnek pályára.