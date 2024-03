A Kerekes – Marosi, Tancsa (Szabó K., 64.), Boda (Botos, 64.), Kiss L., Horváth M., Bogdán N., Szűcs L. (Figura, a szünetben), Fodor H. (Feczer, 74.), Fritz F., Győrfi összeállításban pályára lépő atomvárosiak találatait Győrfi (12., 86.), Kiss L. (18., 63.), Ujszászi-Boros (3., öngól), Boda (22.), Tancsa (55.) és Horváth M. (83.) szerezte.

„Az eredményből is látszik, végig mi irányítottuk a mérkőzést – fogalmazott Horváth György. – A pálya nagyon mély talajú volt, így nehéz volt rajta futballozni. A hazaiak talán igazi helyzetig el sem jutottak, ellenben mi rengeteg lehetőséget kidolgoztunk, amiből sok kimaradt, részben a pálya miatt, részben rossz döntéseket hoztunk. Első mérkőzésnek rendben volt, mindenki jó teljesítményt nyújtott. Védelmünket ellenfelünk nem nagyon erőltette meg, így tudtuk gyakorolni, hogy a hátsó alakzatunk hogyan vegyen részt a támadásainkban. A győzelem mindig jó, és emellett szép dolgokat is csináltak a lányok, ami remélem, hogy egy kis önbizalmat is hoz számukra” – tette hozzá a vezetőedző.

A tizenkét csapatos bajnokság tizedik helyén álló paksiak szombaton a listavezető, még veretlen Pécsi MFC-t fogadják. A találkozó 10 órakor kezdődik.