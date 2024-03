A Dél-Nyugati csoport 19. fordulójában (az összes meccset vasárnap játsszák) a Szekszárdi UFC-nek lesz a legnehezebb dolga, hiszen a címvédő Iváncsa KSE otthonában (14 óra) kell helytállnia. Mészáros István csapatának nagyon kellene egy bravúr, hogy a játékosok önbizalmat kapjanak és elinduljanak végre felfelé a tabellán. Nem igazán jutott mostanság sikerélmény a sárga-feketéknek, akik az előző nyolc meccset tekintve egyszer végeztek döntetlenre (0–0), hétszer viszont kikaptak a tavaly még az NB II-ért is osztályozó riválistól.

A majosiakra egy újabb tartalékcsapat vár, ezúttal a Fehérvár második sorának vendégei lesznek (11 óra). Csillag László gárdája legutóbb idegenben verte 2–1-re a Fradit, s most sem kell feltartott kezekkel útra kelniük – taktikus futballal bármit elérhetnek.

A dunaföldváriak Kaposvárra látogatnak egy igazi rangadóra (14 óra). Mindkét csapat hét bajnoki óta veretlen, örülnénk neki, ha most a somogyiak sorozata szakadna meg. A földváriakban van potenciál idegenben is, kilenc meccsükből hatot megnyertek vendégként, ezt a mérleget szeretnék most tovább javítani.

A Paksi FC második csapata legutóbbi hét bajnokijából hat vereség mellett csak egyet nyert, most a szomszédba, Dunaújvárosba (14 óra) utaznak a Kindl-fiúk, akik végre ismét szeretnének győzni.

NB III, Dél-Nyugati csoport, az állás

1. Iváncsa 18 15 1 2 47-14 46

2. Szentlőrinc 18 14 4 0 49-12 46

3. Nagykanizsa 18 11 3 4 49-26 36

4. Dunaföldvár 18 11 3 4 35-20 36

5. Ferencváros II. 18 11 2 5 31-15 35

6. Kaposvár 18 8 7 3 31-18 31

7. Paksi FC II. 18 7 0 11 40-44 21

8. MTK Bp. II. 18 5 6 7 29-32 21

9. Majos 18 6 2 10 20-33 20

10. Gárdony 18 5 4 9 35-47 19

11. Érd 18 5 4 9 28-41 19

12. Mohács 18 5 2 11 20-31 17

13. PTE-PEAC 18 4 5 9 13-30 17

14. Fehérvár II 18 4 3 11 25-44 15

15. Szekszárd 18 3 4 11 16-35 13

16. Dunaújváros 18 3 4 11 17-43 13