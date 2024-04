Elcsente a harmadik helyet az FC Dunaföldvártól az FC Nagykanizsa a Dél-Nyugati csoport előző fordulójában. A földváriak hazai pályán csak 1–1-es döntetlent értek el a Fehérvár második csapatával szemben, a zalaiak ugyanakkor biztosan verték a gárdonyiakat, és előztek. Egy ponttal állnak jobban most a kanizsaiak, rendkívül fontos lenne tehát nyerniük Bartha Lászlóéknak, hogy előzzenek. S nemcsak ezért, hanem azért is, mert az ötödik helyezett kaposváriak csak kettővel (44 pont) vannak leszakadva tőlük, s ha a somogyiak legyőzik hazai pályán az MTK második csapatát (amire megvan az esély), akkor igencsak „összetorlódnak” a dobogóért csatázók.

Urbán Péterék (kékben) a dobogóért mennek harcba a Nagykanizsa ellen

Fotó: Laufer László

„Egy kiváló ellenfél ellen játszottunk nagyon színvonalas mérkőzést, ami talán a szezonunk eddigi legjobb összecsapása volt – tekintett vissza a fehérváriak elleni 1–1-es döntetlenre Varga Balázs. – Bizonyítottuk már nem először, hogy nagyon jól fel tudunk készülni a mérkőzésekre, de ez most kimondottan jól sikerült az első félidőt látva. Nagyon erős volt a támadójátékunk és nagyon jól szerveztük a letámadásainkat, amiket követően sok sikeres támadást tudtunk vezetni. A vendégek kapusa kiválóan védett, de ez saját kapusunkról, Vukman Donátról is elmondható, hiszen büntetőt is hárított a mérkőzésen.”

A vezetőedző hozzátette, a szünet után több területet engedtek, az ellentámadások pedig problémát okoztak nekik. Az egyenlítő találat után nem tudtak már minőségben úgy váltani, hogy megnyerjék a mérkőzést, de a cserejátékosoktól sem jött annyi, hogy javítani tudtak volna a csapat helyzetén.

„A mérkőzés egész képét nézve viszont büszkék lehetünk a mutatott teljesítményünkre. Az első félidőben nyújtott játékunkkal komolyabb célokért is lehet majd harcolni a későbbiekben. Erre kell törekednünk már a kanizsaiak elleni rangadón is. Nagyon fontos meccs vár ránk, a fiúk egész héten jól edzettek, motiváltak, kielemeztük riválisunk játékát, szeretnénk itthon tartani a három bajnoki pontot. Bízom benne, hogy sokan kilátogatnak a találkozóra, mert szükségünk van közönségünk támogatására” – tette hozzá Varga Balázs.

Ősszel, Nagykanizsán 3–1-re győztek a hazaiak – ezért a vereségért is szeretnének revansot venni a földváriak.

NB III, Dél-Nyugati csoport, a 25. fordulóban

FC Dunaföldvár–FC Nagykanizsa

Dunaföldvár, vasárnap, 17 óra. Vezeti: Sveda M. (Urgyán A., Gordos Á.)