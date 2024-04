A látogatók az egész bajnokságban egy pontot tudtak szerezni, azt is még az alapszakaszban. Talán ennek tudható be, hogy kicsit tompán kezdte a Szekszárd a mérkőzést. Támadásban szép gólokat lőttek Bordán Anna tanítványai, de voltak könnyelműen eladott labdák is. A vendégek lendületesen, bár nagyon sok hibával játszottak, míg a hazaiak védekezése katasztrofális volt. Úgy kaptak tizenöt gólt, hogy Schell Gabriella a csapat legjobbjaként a félidő utolsó harmadában ziccerek sokaságát hárította.

Szentes Lili négy gólt vállalt magára a szigetszentmiklósiak ellen

Fotó: Kiss Albert

Ennek köszönhetően a félidőre jelentős előnnyel fordul a Fekete Gólyák, amely a szünetről más felállásban és más mentalitással jött vissza. Támadásban ugyan maradtak ki ziccerek, de a védekezés sokkal stabilabb lett. Mindössze hat gólt kaptak a harminc perc alatt úgy, hogy a kapuból sokkal kevesebb segítség kellett. A biztos vezetés tudatában a mérkőzés utolsó szakaszában minden serdülőkorú játékos pályára lépett a hazaiaknál.

NB II, E-F csoport, alsóház, 3. forduló

Szekszárdi Fekete Gólyák KC–Szigetszentmiklósi NKSE II 36–21 (20–15)

Szekszárd, 80 néző. V.: Redling, Uhrin

Szekszárd: SCHELL – FARKAS A. 7, KAPÁS 7, Pataki 1, BOGNÁR Zs. 9 (4), Kaveczki 5, Szentes 4. Csere: Péti (kapus), BENCZE 3, Orbán E., Szmacska, Tompai, Müller. Edző: Bordán Anna

Kiállítások: 8, illetve 12 perc.

Hétméteresek: 4/4, illetve 3/3.

„Nagyon kétarcú volt a csapat, támadásban jó hatékonysággal fejeztük be az akcióinkat, talán csak a beállós poszt volt, ami egy kicsit lyukas. A hátsó ténykedésünket viszont védekezésnek nehéz nevezni. A kapusbravúrok nélkül húsz felett kaptunk volna egy félidő alatt egy lelkes, de nem a legerősebb csapat ellen. A félidei megbeszélés talán hatással volt a teljesítményünkre” – értékelte a találkozót Bordán Anna, akinek csapata vasárnap a legkevesebb pontot vesztett, de a veretlenségét hétvégén Pécsen elveszítő Budaörshöz látogat.