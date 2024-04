Mint arról a majosi klub a Facebook-oldalán beszámolt, a nézeteltérés rányomta a bélyegét a napi munkára, így az egyesület érdekeit szem előtt tartva a technikai vezető az elválás mellett döntött.

Gyánó Szabolcs a a 2000-es évek egyik legjobb magyar támadója volt, hosszú és eredményes pályafutása során megfordult többek között a Vasasban, Zalaegerszegen és a PMFC-nél is. Egyike volt azon kevés légiósoknak, akik külföldön is letették a névjegyüket, az Académica Coimbra és a Beira-Mar színeiben is betalált a portugál első, illetve másodosztályban. Pályára lépett a Sporting, a Benfica és a Porto stadionjában, Lothar Matthäus kapitánysága alatt pedig egészen a válogatott kerettagságig jutott. Labdarúgó pályafutása utolsó három és fél szezonját Majoson töltötte, innen vonult vissza 2019-ben.

A szakmai stábhoz előbb Kardos Ernő másodedzőjeként csatlakozott a 2020/2021-es szezon második felében, ezt követően főállású technikai vezető lett. 2022-ben bajnoki címet ünnepelhetett a Tolna megyei I. osztályban, Szabolcs fontos fogaskereke volt a háttérben rendkívüli munkát végző, az NB III-as feljutásért sikerrel dolgozó szakmai kollektívának.

A technikai vezető pozíciója elengedhetetlen egy futballcsapat életében, Szabolcs mindennapi munkája során a „háttérből” biztosította a csapat és az egész egyesület sikeres működését, legyen szó logisztikáról, adminisztrációról, az edző(k) és a játékosok közötti kapcsolattartásról, vagy a vezetőkkel való együttműködésről. Munkáját mindvégig lelkiismeretes profizmus jellemezte, edzők és játékosok egyaránt bizalommal fordulhattak hozzá!

„Nincs szó rossz szájízről, a futballban ez benne van a pakliban! Mindig örömmel fogok visszagondolni a Majoson töltött időszakra, ahol életre szóló barátságokat és szakmai kapcsolatokat kötöttem, értékes tapasztalatokkal gazdagodtam. Most új kihívásokat keresek, köszönöm a vezetőknek, a játékosoknak és a szurkolóknak a szeretetet és a belém fektetett bizalmat!” – búcsúzott Gyánó Szabolcs.

A majosi klub immáron Gyánó nélkül utazik vasárnap hatpontos kiesési rangadóra, a Mohácsi TE otthonába.