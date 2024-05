– Fontos, hogy egy baráti társaság bejegyzett egyesületként működjön?

– Nagy előnye a nyilvántartásban való szereplésnek – mondja Örményi János a Pincehelyi Asztalitenisz és Tömegsport Egyesület titkára –, hogy megnyílnak a pályázati lehetőségek. Tudtunk felszerelést, asztalokat, adogató gépet vásárolni, sőt, a tágabb környezetet is gazdagíthattuk: nyertünk támogatást kültéri pingpongasztara, amit a település lakói használhatnak.

– Csak helyi versenyeken vesznek részt?

– Nem, utazunk is, különböző meghívásoknak eleget téve, legtöbbször Dombóvárra, Mágocsra és Szekszárdra. Partnerkapcsolatban állunk távolabbi településeken működő egyesületekkel is: Perbete, Siófok, Balatonszárszó, Algyő. S persze hozzánk is jönnek máshonnan, a versenyeinkre. Ez nem profi sport. Gyakorlatilag egy baráti társaság komolyan vett, rendszeres szabadidős programja. Jövőre leszünk 25 évesek, márciusban volt a 24. Pincehely Kupa. Még a covidos években is megrendeztük. Régebben jónéhány hasonló sportkör működött a környéken, de a többségük megszűnt már. Mi fiatalokat is próbálunk becsalogatni. Nagyszékelyről több gyerek jár az edzésekre. Más településekről is át-átjárnak: Regölyből, Kölesdről, Tamásiból. Minden korosztályból vannak sporttársak, a tizenévestől a hetvenévesig.

– Hajlandók felkelni a srácok a számítógép mellől?

– Nem könnyű a helyzetük a szabadidős programokat kínálóknak, de úgy látom, hogy aki elkezdi, megszereti a pingpongot. A körülményeink kiválóak: a pincehelyi művelődési házban tartjuk az edzéseket, hetente kétszer. Sok mozgással járó sport ez, ahol gondolkodni is kell. Fizikai és szellemi kikapcsolódás. Én 62 éves vagyok, s még nem kopott meg bennem a játékszeretet.

– Mikor lesz a következő megmérettetés?

– Augusztusban rendezünk egy meghívásos versenyt. Körülbelül 30-40 sporttársat kérünk majd fel a részvételre.