– Az oltatlan olyan rosszul volt, hogy lefeküdt a padlóra, mert olyan gyengeség uralkodott el rajta, hogy nem tudott ülni. Beszélni is alig tudott, de még akkor is benne volt a rosszindulat: „látod te a három oltásoddal ugyanoda jutottál, mint én.” Akkor nem kerekedett ebből vita, mert az oltott páciensnek is voltak tünetei, de nagyon rosszul esett neki a szurkálódás.