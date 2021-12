Dombóváron öt évvel ezelőtt még működött az éjjeli menedék, ma már csak reggel 8 és este 6 óra között fogadják a rászorulókat. A melegedőben népkonyha is üzemel munkanapokon, így meleg ebéd mindenkinek jár, hétvégeken viszont csak meleg tea és zsíros kenyér van. Szűcs Ádám szociális munkás, az intézmény koordinátora elmondta, a teljes kapacitásuk kétharmada kihasznált. Náluk nincs előírás az oltási kötelezettségre, csupán tesztet végeznek, hőmérsékletet mérnek. Minden hajlék nélkülit ismernek, tudják, ki, merre jár, hol húzza meg magát éjszakára. A Viharmadár Önkéntes Egyesülettel és a rendőrséggel is jó a kapcsolatuk, mondta Szűcs Ádám, így ha valaki nem jelentkezik, akkor megkeresik, hátha bajban van. Náluk is ebédidőben van a csúcsforgalom, ilyenkor huszonöten is vannak, ahogy bejön a hideg, még többen. Aki betér hozzájuk, az fürödni, mosni is tud, illetve az egészségügyi ellátások igénybevételében is tudnak neki segíteni.