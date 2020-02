A fegyelmezett és egyben törvényes munkavégzés híve

Az a cél, hogy még több segítőkész rendőrrel találkozzanak az állampolgárok a közterületeken, hangsúlyozta az új, jelenleg még megbízott bonyhádi rendőrkapitány.

Az év eleje óta dr. Bíró Attila rendőr alezredes Bonyhád megbízott rendőrkapitánya. Kérdésünkre elmondta, hogy a fegyelmezett, jogszerű, törvényes munkavégzés híve. Ezzel párhuzamosan elkötelezte magát amellett, hogy a kollégái munkamorálját, hangulatát igyekszik jó szinten tartani a közös munka sikere érdekében. Fontosnak tartja még a külső és belső kommunikáció magas színvonalát, mind a szervezeti egységek, mind pedig a társszervek között. Kiemelt jelentőséget tulajdonít a jó kapcsolatoknak a polgárőrséggel, az önkormányzatokkal is. A polgárőrökkel már volt is egy értekezletük január végén. Megállapodtak például abban, hogy a továbbiakban is folytatják, ahol lehet növelik a közös szolgálatok számát.

Lényegi változtatást nem tervez a kapitányság munkájában, mert mint hangsúlyozta, egy jól működő szervezetet vett át. Kisebb mechanizmusok átalakítása már folyamatban van. Az egyik vezető személyében történt változás, mert a korábbi rendészeti osztályvezetőt a Szekszárdi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának vezetésével bízták meg február elsejével. Helyét egy Szekszárdról érkező szakember veszi át. Kiemelt szerepet szán az eddiginél is jobban látható, polgárbarát rendőrség fenntartásának. Az a cél, hogy még több segítőkész rendőrrel találkozzanak az állampolgárok a közterületeken, hiszen a rendőrség azért van, hogy segítsen. Ezzel a módszerrel is szeretnék erősíteni a lakosság szubjektív biztonságérzetét, valamint szolgálni a felderítési és bűnmegelőzési célokat. Annak érdekében, hogy minél több rendőr legyen a közterületeken, négy fővel bővíteni szeretné a jelenlegi létszámot, áthelyezésük folyamatban van. Ha Bonyhádon állandó járőrszolgálatot tudnak szervezni, akkor a körzeti megbízottak többet lehetnek vidéken, ily módon kölcsönösen segítve egymás munkáját.