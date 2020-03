A Sportok Házával valóra vált egy álom

Ünnepélyes keretek között adták át ma délelőtt a tamási Sportok Házát. Az eseményen Porga Ferenc polgármester köszöntötte a jelenlévőket, Sárfalvi Péter helyettes államtitkár ünnepi beszédet mondott.

Ezt ne hagyja ki! Veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt a kormány

Porga Ferenc polgármester kiemelte, büszkék arra, hogy két és fél évtized után a Sportok Háza kialakításával a térség egykori legnagyobb kenyérgyárának épülete kapott új funkciót.

– Több sportágnak, sportegyesületnek valóban egy régi álma vált valóra azzal, hogy évtizedes hontalanság után végleges otthonra lelhetnek ebben az épületben – mondta.

Elsőként a tamási Koppány SE súlyemelőit, Bachmann Bélát és csapatát említette, akik nem is tudták kivárni a hivatalos átadás napját, három hete költöztek be és edzenek a Sportok Házában. Az Aranyszarvas SE aikidósainak, Szőts Gábor vezetésével szintén van helye az épületben, akárcsak a sakkozóknak, a spinningeseknek és a dartsosoknak. Konditermet is kialakítanak, aerobic és fitnesz programokra is lehetőség lesz. Két iskola van közel a Sportok Házához, ezért tanítási időben testnevelés órákat tartanak majd az épületben. Játszóházat is kialakítottak, amely a büfével együtt családi programokra ad lehetőséget.

Sárfalvi Péter sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár ünnepi beszédében elmondta, a kormány kiemelt stratégiai ágazatként tekint a sportra. A cél, hogy az országban mindenhol és minden korosztály számára elérhetőek legyenek a testmozgásra alkalmas sportlétesítmények.

Az ünnepélyes átadón jelen volt Czink Judit, a Tamási Művelődési Központ igazgatója, Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat elnöke és több Tolna megyei település polgármestere. Az épületet Mátyás Imre katolikus plébános áldotta meg.

Az eseményről írt korábbi tudósításunkért és helyszíni videóért IDE kattintson!

Napelemes rendszerrel látták el Az épületet az Épkon Kft. és az Aldor Kft. – KLMV építésziroda tervezte. A kivitelező az Unikorn Épker Kft. A műszaki ellenőrzéseket az Arenda Consult Kft. végzi. Az épület két fő egységből, az 1253 négyzetméteres főépületből és a súlyemelők 230 négyzetméteres épületéből áll. A főépületet egy 8,2 kW-os napelemes rendszerrel is ellátták. Az udvarban a túlburjánzott bokros fás területet kitisztították, helyükre őshonos fákat ültettek. Azon kívül füvesítettek, és kialakítottak egy murvás parkolót is.

Borítókép: Porga Ferenc beszédet mond a sportkomplexum előtt 2020. március 11-én